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Stalowa Wola 17 października 2026

Goście z Wysp Kanaryjskich przyjadą do Stalowej Woli. Będą mówić o bezpieczeństwie nad wodą

Sebastián Quintana Galván, psycholog Karolina Walczyk i ratownik morski Pedro de Gracia spotkają się z uczniami stalowowolskich szkół. W czwartek odbędzie się także otwarte spotkanie z Quintaną w Bibliotece Miejskiej.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Przyjazd gości z Wysp Kanaryjskich wiąże się z działaniami stowarzyszenia „Canarias, 1500 km de costa”. Na Teneryfie jego członkowie czynnie uczestniczyli w poszukiwaniach mieszkańca naszego regionu, którego porwał ocean. Z tej inicjatywy zrodził się pomysł spotkań w Stalowej Woli.

Spotkania w szkołach i otwarty wykład

Goście odwiedzą stalowowolskie szkoły podstawowe nr 1, 4, 11 i 12 oraz szkoły średnie: SLO i „Sikorskiego”. Będą rozmawiać z uczniami o bezpieczeństwie nad wodą, rozpoznawaniu zagrożeń i udzielaniu pomocy osobom w niebezpieczeństwie.

Mieszkańcy będą mogli spotkać się z Sebastiánem Quintaną w czwartek, 22 października, o godz. 17.00. Wykład odbędzie się w sali wykładowej Biblioteki Miejskiej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10. Wstęp wolny.

Chano uczy, jak zapobiegać wypadkom nad wodą

Sebastián Quintana Galván, nazywany Chano, jest dziennikarzem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa wodnego. Przewodniczy stowarzyszeniu „Canarias, 1500 km de costa” — jego nazwa nawiązuje do przybliżonej długości linii brzegowej Wysp Kanaryjskich.

Jako dziecko sam doświadczył utonięcia. Doszło wtedy do zatrzymania krążenia i oddechu, ale udało się go uratować. To przeżycie stało się jednym z powodów założenia stowarzyszenia, które prowadzi działania edukacyjne i promuje zapobieganie utonięciom.

Zajęcia organizacji opierają się na filmach pokazujących niebezpieczne sytuacje, do których może dojść nad morzem, na basenie czy w rzece. Uczestnicy rozmawiają o tym, jak rozpoznać zagrożenie i jak bezpiecznie reagować. Kampania obejmuje film dokumentalny oraz krótkie materiały poświęcone m.in. kąpieli przy czerwonej fladze, prądom wstecznym i próbom ratowania tonących.

Psycholożka i ratownik morski

Karolina Walczyk jest psychologiem, psychotraumatologiem i certyfikowaną terapeutką Brainspotting. Na Teneryfie prowadzi własną praktykę, wspierając dorosłych, młodzież, dzieci i rodziny. Szczególną uwagę poświęca osobom mierzącym się z wyzwaniami życia na emigracji. Współpracuje również z Ambasadą RP w Madrycie, w ramach której Polacy mieszkający w Hiszpanii mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w języku polskim.


Pedro de Gracia urodził się w Polsce, a wychował w Hiszpanii. Jest kapitanem i ratownikiem morskim, miłośnikiem mórz i oceanów. Biegle mówi po polsku i hiszpańsku, a w swojej działalności angażuje się w pomoc osobom potrzebującym, także podczas wypadków na morzu. Przez lata zajmował się również kuchnią hiszpańską i kanaryjską.

Informacje o spotkaniu w bibliotece

Kiedy: czwartek, 22 października, godz. 17.00
Gdzie: Biblioteka Miejska w Stalowej Woli, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10
Wstęp: wolny

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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Aktualna ocena:  4.6

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