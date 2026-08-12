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Fot. GOKSTiR Jarocin
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Jarocin 12 sierpnia 2026

„Goń bolszewika, goń”. W sobotę w Jarocinie pobiegną ku pamięci Bitwy Warszawskiej

Biegi dzieci i młodzieży, rywalizacja dorosłych, uroczysta dekoracja i koncerty - tak zapowiada się tegoroczna edycja Ogólnopolskich Biegów Zwycięstwa nad Bolszewikami „Goń bolszewika, goń”. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 15 sierpnia, w Jarocinie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Święto Wojska Polskiego i rocznica Bitwy Warszawskiej będą w Jarocinie okazją nie tylko do wspólnego upamiętnienia historycznych wydarzeń, ale także do sportowej rywalizacji. W sobotę odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskich Biegów Zwycięstwa nad Bolszewikami „Goń bolszewika, goń”, organizowanych dla uczczenia pamięci Jana Kozioła i Sebastiana Małka, kawalerów Orderu Virtuti Militari.

Na uczestników czeka kilka godzin sportowych zmagań i wydarzeń towarzyszących.

Najpierw pobiegną najmłodsi

Program rozpocznie się o godz. 14, kiedy ruszy rejestracja uczestników biegu. O 16 zaplanowano biegi dzieci i młodzieży.

Najważniejszym punktem wydarzenia będzie bieg główny kobiet i mężczyzn, który wystartuje o godz. 17.

O godz. 18 odbędzie się uroczysta dekoracja biegów młodzieżowych oraz biegu głównego.

Organizatorzy przygotowali także specjalną nagrodę związaną z historią wydarzenia. Zawodnik lub zawodniczka z wynikiem 19:20 otrzyma puchar ufundowany przez Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu. To nawiązanie do roku 1920 i Bitwy Warszawskiej.

Po biegach czas na muzykę

Sportowa część imprezy nie będzie oznaczała końca sobotniego spotkania. O godz. 19.30 rozpocznie się koncert Megustar, a o 21 na scenie pojawi się Milano.

Wieczór zakończy zabawa z DJ Disco Duck, która rozpocznie się o godz. 22.30 i potrwa do późnych godzin nocnych.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców Jarocina i okolic zarówno do udziału w biegach, jak i do kibicowania zawodnikom oraz udziału w części muzycznej wydarzenia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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