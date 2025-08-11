„Goń bolszewika, goń!” już 15 sierpnia

Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny – zarówno najmłodszych, jak i dorosłych biegaczy. Trasa i formuła biegu są dostosowane do różnych kategorii wiekowych, co czyni wydarzenie doskonałą okazją do aktywnego spędzenia Święta Wojska Polskiego w duchu wspólnoty i historii.

Program wydarzenia przedstawia się następująco:

14:00–15:45 – rejestracja uczestników na miejscu,

16:00–16:45 – biegi dzieci i młodzieży,

17:00 – bieg główny kobiet i mężczyzn,

18:00 – uroczysta dekoracja zwycięzców.

Zawody odbędą się w przyjaznej, rodzinnej atmosferze, a udział w nich jest również formą uczczenia zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku – jednego z kluczowych momentów w historii Polski.

Zapisy trwają i odbywają się online poprzez stronę: www.competitions.timekeeper.pl/biegi-zwyciestwa-2025

Szczegółowy regulamin wydarzenia dostępny jest pod adresem: www.kultura-jarocin.pl/konkursy/

Wydarzenie organizowane jest przy współpracy lokalnych instytucji, m.in. GOKSTiR Jarocin oraz 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Patronat medialny nad biegiem objęło kilkanaście redakcji regionalnych.