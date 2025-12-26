Gołoledź paraliżuje Polskę i Stalową Wolę. Ślisko na drogach i chodnikach – służby apelują o ostrożność

W różnych częściach Polski doszło już do wielu wypadków, kolizji, a nawet karamboli — najczęściej spowodowanych nagłą utratą przyczepności pojazdów.

Trudna sytuacja nie omija także Stalowej Woli i całego powiatu. Mieszkańcy alarmują, że poruszanie się po mieście pieszo „przypomina jazdę na łyżwach bez łyżew”. Na chodnikach i osiedlowych alejkach tworzy się ślizgawica, a każde nieuważne postawienie nogi może skończyć się upadkiem.

Problemy mają również kierowcy. Na stalowowolskich ulicach zalega niewidoczna, cienka warstwa lodu, która potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych zmotoryzowanych. Zwłaszcza na skrzyżowaniach, rondach i parkingach nietrudno o poślizg.

Służby w akcji — piaskarki na ulicach od wczesnego popołudnia

Jak informuje Miejski Zakład Komunalny, na ulice Stalowej Woli wyjechały ciągniki i piaskarki. Sprzęt posypuje drogi oraz chodniki mieszanką piasku i soli, aby ograniczyć ryzyko poślizgu. Prace mają potrwać do późnych godzin wieczornych, a w razie potrzeby będą kontynuowane w nocy i w kolejnych dniach.

Apel o ostrożność

Służby proszą mieszkańców o rozsądek — zarówno pieszych, jak i kierowców. W takich warunkach warto ograniczyć prędkość, zwiększyć dystans między pojazdami, a wychodząc z domu zadbać o dobre obuwie z antypoślizgową podeszwą.

Policja przypomina, że nawet krótka trasa może stać się niebezpieczna, a gołoledź — choć niewidoczna — potrafi być wyjątkowo zdradliwa.

Prognozy sugerują, że śliska aura może utrzymać się jeszcze przez najbliższe godziny, a lokalnie nawet do jutra. Zachowajmy więc ostrożność i zgłaszajmy szczególnie niebezpieczne miejsca, aby ułatwić pracę służbom.

Sytuacji będziemy się przyglądać na bieżąco.