Goleador Młynarczyk dołożył w Zdziarach kolejnego hat-tricka

Grały w środę wszystkie Stale, które walczą o drugie miejsce na koniec sezonu i wszystkie odniosły zwycięstwa. Najefektowniej zdobyła komplet punktów jedenastka z Gorzyc, która rozgromiła w wyjazdowym spotkaniu LZS Zdziary 8:0. Kolejny popis snajperskich umiejętności zaprezentował doświadczony napastnik Stali, Piotr Młynarczyk (na zdjęciu). Już w 3. minucie wpakował piłkę do bramki Patryka Drzymały, później zrobił to samo w 21. i 55. minucie, i zaliczył drugiego z rzędu hat-tricka. Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej zdobył trzy bramki w wygranym 3:1 meczu ze Stalą Nowa Dęba.

A ta pokonała w środę San Kłyżów. Goście już na starcie musieli gonić, bo stracili samobójczą bramkę w 1. minucie gry.

Rezerwy Stali Stalowa Wola gościły rezerwy tarnobrzeskiej Siarki i załatwiły sprawę w trzy kwadranse, zdobywając do przerwy trzy bramki.

Bardzo cenne zwycięstwa odniosły zespoły walczące o utrzymanie: Olimpia Pysznica i LKS Brzyska Wola.

LZS ZDZIARY - STAL GORZYCE 0:8 (0:3)

Młynarczyk (3, 21, 55), Lohan (47, 70), Gustavo (37), Machowski (50-karny), Ivankov (78)

ZDZIARY: Drzymała (46 Płoskoń) - Tofilski (56 Pawłowski), Jandziński, Gnidec, Urbanik, Siudak (46 Cieśla), Wojtas (61 Naslyan), Jarosz (49 Kobylarz), Cichoń, Sobiło (70 Maślach), Łuczak.

STAL: Zygmunt - Bernaś (54 Startek), Winiraski, Pyryt (54 Kowalczyk), Gustavo, Horajecki, Różański (54 Baran), Lohan, Machowski (70 Vitushynskyi), Marut, Młynarczyk (70 Figat).

Sędziował Juliusz Wieleba (Stalowa Wola).

STAL II STALOWA WOLA - SIARKA II 3:0 (3:0)

Cholewa (13), Lelek (15), Piotrowski (41)

STAL: Stanny – Książek K. (75' Wawszczyk), Fedejko, Żółtek (55' Łukawski) – Książek M., Czubat (80' Kiszka), Cholewa, Sławek – Marchut, Lelek (60' Samulak) – Piotrowski (75' Wójs)

SIARKA: Grygierek - Paterek, Dębciuch, Zając, Kręć (75 Nowicki), Żmuda (85 Cortes), Drysz, Kosior, Gadajski (76 Czerwiński), Maciąg, Borgosz

Sędziował Grzegorz Tutka (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Cholewa, Lelek, Marchut, Czubat, K.Książek - Patrek, Kręć.

OLIMPIA PYSZNICA - JEZIORAK CHWAŁOWICE 3:1 (2:1)

A.Golik (18), M.Golik (36), Bajgierowicz (61) - Wydra (12)

OLIMPIA: Stróż - Mróz, Młynarczyk (60 Dziewa), Tkacz, Błażejowicz, A.Golik (75 Mścisz), M.Golik (Dybka), Kwiatkowski (90 Warzocha) Wierzbicki (60 Potyrła), Fabianowski, Bajgierowicz (63 Kuźniar).

JEZIORAK: Osiński - Oskroba (85 Polit), Suszek, Taraszka, Latawiec, P.Wydra (70 A.Oskroba), Marcin Kurkiewicz, Woźniak, Maj, K.Oskroba (75 K.Wydra), Mateusz Kurkiewicz

Sędziował Rafał Sawicki (Tarrnobrzeg). Żółta kartka Marcin Kurkiewicz.

STAL NOWA DĘBA - SAN KŁYŻÓW 4:0 (4:0)

Siuta (1-sam.), Czyrny (12), Styka (29), Amjad (42)

STAL: Chamera - Głód (84 Słowik), Dudek, Wilk, Amjad, Szalony (75 Woźny), Darłak, Pałys (60 M.Kizior), Serafin (16 Styka), Stypa (65 Kaczmarski), Czyrny.

SAN: Stój - Bąk, Maziarz (34 Zalewski), Siuta, Dawid Cichoń, D.Pieta (77 Szot), P.Pieta, Chmiel (77 Ślusarczyk), N.Siek, Daniel Cichoń, Mroczek.

Sędziował Łukasz Kijak (Stalowa Wola). Żółte kartki: Amjad - D.Pieta, Dawid Cichoń.

W pozostalych meczach 25. kolejki:

Transdźwig Stale - Tanew Wólka Tanewska 2:0 (0:0)

Stąporski (54), Gorzelany (77), LKS Brzyska Wola - Sparta Jeżowe 1:0 (1:0), K.Karczmarczyk (25-karny), ŁKS Łowisko - Słoswianin Grębów - mecz przełożony na 4 czerwca, pauzowała Pogoń Leżajsk.

Najlepsi strzelcy: 30 - Wach (ŁKS), 25 - Maliarenko (Pogoń), 21 - Młynarczyk (Stal G.), 20 - Czyrny (Stal ND), Łuczak (Zdziary), 19 - Lohan (Stal G.), 18 - Mróz (Siarka II), 16 - Kloc (ŁKS), Kogut (Stal II SW), 14 - Piotrowski (Stal II).

Tabela za www.regiowyniki.pl