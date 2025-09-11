Gol i asysta Dawida Kapusty, i zwycięstwo Czarnych Lipa z LZS Zdziary

Pierwotnie mecz miał się odbyć w sobotę, 6 września, ale z powodu złej nawierzchni boiska został odwołany i przełożony na środę, 10 sierpnia. Od początku spotkania większą inicjatywę do gry, przejawiali gospodarze i bardzo szybko udokumentowali to zdobyciem bramki. W 9. minucie Karol Tatar wymienił się podaniem z Dawidem Kapustą i po dośrodkowaniu tego drugiego z lewej strony pola karnego, z bliskiej odległości piłkę do siatki wpakował Karol Chamera. W 20. minucie Dawid Kapusta podwyższył prowadzenie. Pokonał bramkarza Patryka Drzymała, bramkarza LZS Zdziary, bezpośrednim uderzeniem z rzutu rożnego! W 7. kolejce Czarni Lipa pauzują, a LZS Zdziary podejmą LKS Brzyska Wola.