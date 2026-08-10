Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
prymus
0.0 / 5
Zaklików 9 sierpnia 2026

GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka

Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia działalności. Z tej okazji w piątek, 14 sierpnia, w parku w Zaklikowie odbędzie się jubileuszowe święto z udziałem mieszkańców, artystów i zaproszonych gości.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody rozpoczną się o godz. 13.00. Na scenie zaprezentują się zespoły i grupy działające przy GOK oraz jego partnerzy. Wystąpią m.in. Orkiestra Dęta OSP Zdziechowice, 5. Szczep Harcerski „Brzask” Zaklików, zespół taneczny „Kameleon”, uczestnicy zajęć muzycznych GOK i filii w Lipie, uczniowie Szkoły Dobrej Muzy - Tomasza Turka, Grooms Team, zespół wokalno-taneczny „Kwiat Lipy”, zespoły „Zaklikersi”, Dorota Grzyb, zespół „Kruki”, „Hexa Core”, chór „Gloria” oraz grupa kabaretowa Klubu Seniora.

O godz. 17.00 uczestnicy przejdą spod budynku GOK do parku, gdzie rozpocznie się uroczysta gala z okazji 50-lecia działalności placówki. W wydarzeniu wezmą udział zaproszeni goście.

Na zakończenie, o godz. 19.30, organizatorzy zapraszają na potańcówkę z zespołem High Five.

Przez cały dzień dostępne będą również atrakcje towarzyszące. W programie znalazły się wystawy zdjęć i prac plastycznych uczestników zajęć GOK, animacje i warsztaty dla dzieci, dmuchańce oraz inne niespodzianki.

Organizatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie wraz z Gminą Zaklików.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Nisko
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
Krzeszów
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości
Nisko
Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
Nisko
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta
Jeżowe
Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta
Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia
Zaleszany
Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia
Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie
Nisko
Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie
Droga do Pysznicy wciąż zamknięta. Służby pracują po czołowej kolizji
Stalowa Wola
Droga do Pysznicy wciąż zamknięta. Służby pracują po czołowej kolizji
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu