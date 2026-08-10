GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka

Obchody rozpoczną się o godz. 13.00. Na scenie zaprezentują się zespoły i grupy działające przy GOK oraz jego partnerzy. Wystąpią m.in. Orkiestra Dęta OSP Zdziechowice, 5. Szczep Harcerski „Brzask” Zaklików, zespół taneczny „Kameleon”, uczestnicy zajęć muzycznych GOK i filii w Lipie, uczniowie Szkoły Dobrej Muzy - Tomasza Turka, Grooms Team, zespół wokalno-taneczny „Kwiat Lipy”, zespoły „Zaklikersi”, Dorota Grzyb, zespół „Kruki”, „Hexa Core”, chór „Gloria” oraz grupa kabaretowa Klubu Seniora.

O godz. 17.00 uczestnicy przejdą spod budynku GOK do parku, gdzie rozpocznie się uroczysta gala z okazji 50-lecia działalności placówki. W wydarzeniu wezmą udział zaproszeni goście.

Na zakończenie, o godz. 19.30, organizatorzy zapraszają na potańcówkę z zespołem High Five.

Przez cały dzień dostępne będą również atrakcje towarzyszące. W programie znalazły się wystawy zdjęć i prac plastycznych uczestników zajęć GOK, animacje i warsztaty dla dzieci, dmuchańce oraz inne niespodzianki.

Organizatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie wraz z Gminą Zaklików.