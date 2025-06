Gminny Żłobek w Ulanowie oficjalnie otwarty

— Rozmawiam codziennie z rodzicami i spotykam się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy są szczęśliwi, bo to ułatwia i rozwiązuje wiele codziennych problemów — mówi Katarzyna Witkiewicz, dyrektor Gminnego Żłobka w Ulanowie. — W czerwcu rozpoczęliśmy opiekę nad 14 maluchami. Żłobek docelowo pomieści 25 dzieci, a od września planujemy funkcjonowanie w dwóch grupach wiekowych: dzieci do 18. miesiąca życia oraz dzieci od 18 miesięcy do 3 lat.

W tej chwili najmłodsze dziecko uczęszczające do żłobka ma 8 miesięcy, a najstarsze blisko 3 lata.

Dyrektor podkreśla, że obecnie najważniejszy jest proces adaptacji. — To trudny czas zarówno dla dzieci, rodziców, jak i dla nas. Skupiamy się na budowaniu zaufania i poczuciu bezpieczeństwa, by dzieci poczuły się tutaj jak w domu. Wszystkie posiłki przygotowujemy na miejscu, w naszej kuchni. Gotuje dla nas pani kucharka z 16-letnim doświadczeniem, dzięki czemu mamy pewność co do jakości i świeżości posiłków — zaznacza. W przyszłości placówka planuje wprowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz fizjoterapię.

Inwestycja była planowana od dawna, jednak jej realizacja przeciągała się z przyczyn niezależnych od samorządu. — Adaptowaliśmy pomieszczenia w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ulanowie, po zlikwidowanym gimnazjum. Jedno skrzydło już wcześniej zostało przeznaczone na przedszkole, a teraz w drugiej części powstał żłobek — wyjaśnia burmistrz Ulanowa, Stanisław Garbacz.

Projekt przygotowało biuro projektowe Jana Hary z Rudnika nad Sanem. W przetargu wzięło udział sześć firm, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Invest z Nowosielca, której prezesem jest Krzysztof Bajek. Drugi etap inwestycji – m.in. budowę placu zabaw i parkingu – zrealizowały Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie oraz firma Janusza Mizery ze Stalowej Woli.

— Żłobek jest nowoczesny, w pełni profesjonalny, dostosowany do 25 dzieci, z możliwością zwiększenia liczby miejsc do 30. Całość kosztowała 1,55 mln złotych. Środki pochodziły z funduszy rządowych oraz z Krajowego Programu Odbudowy — dodał burmistrz.

Obecni na uroczystości parlamentarzyści i samorządowcy podkreślali znaczenie inwestycji dla lokalnej społeczności.

— Troska o nasze dzieci to troska o przyszłość państwa. Jak mówił Zamoyski: "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" — przypomniała senator Janina Sagatowska.

— Cieszymy się z tej inwestycji. To miejsce stworzone z myślą o rozwoju najmłodszych. Dzieci będą miały zapewnioną bezpieczną opiekę i będą rozwijać się w wielu wymiarach — mówił poseł Rafa Weber.

Również radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Renata Knap, zwróciła uwagę na znaczenie placówki nie tylko dla dzieci, ale i dla ich rodziców: — To ogromne wsparcie dla rodzin, które dzięki żłobkowi mogą łatwiej łączyć życie zawodowe z rodzinnym. Najważniejsze dla rodzica to mieć pewność, że jego dziecko jest dobrze zaopiekowane.

Starosta niżański, Robert Bednarz, pogratulował burmistrzowi skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych: — To inwestycja w całości sfinansowana z funduszy zewnętrznych. Dzięki takim działaniom gmina Ulanów może realizować potrzebne inwestycje, nie obciążając nadmiernie własnego budżetu.

Gminny Żłobek w Ulanowie to nie tylko nowoczesna i funkcjonalna placówka opiekuńcza, ale też istotny krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców i tworzenia przyjaznej przestrzeni dla najmłodszych obywateli gminy.