Gminny Dzień Kobiet w Zaklikowie

Wydarzenie odbędzie się 8 marca (niedziela) o godz. 17 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie przy ul. Strażackiej 4.
W programie wieczoru zaprezentują się lokalni artyści i zespoły:
-
Zespół „Ale Babki”
-
Kabaret Seniorów z Zaklikowa
-
Duet Anna Mikusek i Genowefa Kowal
-
Barbara Przywara
-
Muzycy z GOK Zaklików
-
Zespół wokalno–taneczny „Kwiat Lipy”
-
Zespół taneczny „Kameleon”
Organizatorzy zapowiadają pełen muzyki, humoru i pozytywnej energii wieczór, który będzie doskonałą okazją do wspólnego świętowania i integracji mieszkańców.
