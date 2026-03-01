Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Adamietz
0.0 / 5
Zaklików 1 marca 2026

Gminny Dzień Kobiet w Zaklikowie

Burmistrz Zaklikowa oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie zapraszają mieszkańców na wyjątkowe obchody Gminnego Dnia Kobiet.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie odbędzie się 8 marca (niedziela) o godz. 17 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie przy ul. Strażackiej 4.

W programie wieczoru zaprezentują się lokalni artyści i zespoły:

  • Zespół „Ale Babki”

  • Kabaret Seniorów z Zaklikowa

  • Duet Anna Mikusek i Genowefa Kowal

  • Barbara Przywara

  • Muzycy z GOK Zaklików

  • Zespół wokalno–taneczny „Kwiat Lipy”

  • Zespół taneczny „Kameleon”

Organizatorzy zapowiadają pełen muzyki, humoru i pozytywnej energii wieczór, który będzie doskonałą okazją do wspólnego świętowania i integracji mieszkańców.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ile kosztuje zdrowie? NFZ ujawnia wydatki na leczenie na Podkarpaciu
Ile kosztuje zdrowie? NFZ ujawnia wydatki na leczenie na Podkarpaciu
100 lat Józefa Kobylarza. Wyjątkowy jubileusz mieszkańca Nowosielca
Nisko
100 lat Józefa Kobylarza. Wyjątkowy jubileusz mieszkańca Nowosielca
Strażacy gotowi na każdą sytuację dzięki nowoczesnemu sprzętowi
Radomyśl nad Sanem
Strażacy gotowi na każdą sytuację dzięki nowoczesnemu sprzętowi
O policyjnych czworonogach z najmłodszymi
Nisko
O policyjnych czworonogach z najmłodszymi
Aktywne ferie z Wesołą Gromadką
Stalowa Wola
Aktywne ferie z Wesołą Gromadką
Ponad pół kilograma narkotyków. 19-latek trafił do aresztu
Stalowa Wola
Ponad pół kilograma narkotyków. 19-latek trafił do aresztu
Czujki trafią do najbardziej potrzebujących
Stalowa Wola
Czujki trafią do najbardziej potrzebujących
Hotel Hutnik w Stalowej Woli nadal bez nabywcy
Stalowa Wola
Hotel Hutnik w Stalowej Woli nadal bez nabywcy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu