Gminny Dzień Kobiet w Zaklikowie

Wydarzenie odbędzie się 8 marca (niedziela) o godz. 17 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie przy ul. Strażackiej 4.

W programie wieczoru zaprezentują się lokalni artyści i zespoły:

Zespół „Ale Babki”

Kabaret Seniorów z Zaklikowa

Duet Anna Mikusek i Genowefa Kowal

Barbara Przywara

Muzycy z GOK Zaklików

Zespół wokalno–taneczny „Kwiat Lipy”

Zespół taneczny „Kameleon”

Organizatorzy zapowiadają pełen muzyki, humoru i pozytywnej energii wieczór, który będzie doskonałą okazją do wspólnego świętowania i integracji mieszkańców.