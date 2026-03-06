Gminny Dzień Kobiet w Pysznicy. Będzie koncert i wręczenie nagród Wójta

Wydarzenie organizują wójt Łukasz Bajgierowicz oraz dyrektor miejscowego domu kultury Grzegorz Węglarz. Podczas spotkania uhonorowane zostaną osoby szczególnie zasłużone dla lokalnej kultury i działalności artystycznej.

Wieczór uświetni koncert przygotowany przez Pysznicką Orkiestrę Dętą pod przewodnictwem Pawła Turka. Na scenie wystąpią także lokalni artyści: Dominika Suwara, Paweł Kasperkowicz, Alina Stępień, Olga Kopeć, Ewa Siek, Klaudia Potaczała oraz Łukasz Butkowski.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania i spędzenia muzycznego wieczoru w atmosferze podziękowania dla kobiet oraz osób działających na rzecz kultury w gminie.