Gminny Dzień Dziecka w Zaklikowie

Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie, który z okazji święta najmłodszych przygotował bogaty program pełen atrakcji i aktywności dla dzieci.

Na uczestników czekać będą występy artystyczne dzieci, warsztaty z robienia zakładek do książek, wozy strażackie oraz tańce integracyjne. Nie zabraknie także strefy dmuchańców, waty cukrowej i popcornu, a także straganu z zabawkami.

Dla najmłodszych przygotowano również gry, zabawy i animacje, a jedną z dodatkowych atrakcji będzie piana party. Organizatorzy zapowiadają wiele radości i wspólnej zabawy na świeżym powietrzu.

W organizację wydarzenia włączyły się liczne instytucje i organizacje, m.in. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, policja, harcerze oraz lokalne stowarzyszenia.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnego świętowania Dnia Dziecka w Zaklikowie.