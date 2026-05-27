Zaklików 27 maja 2026

Gminny Dzień Dziecka w Zaklikowie

Mnóstwo atrakcji, zabawy i rodzinnej atmosfery czeka na najmłodszych mieszkańców podczas Gminnego Dnia Dziecka, który odbędzie się w poniedziałek, 1 czerwca, w parku w Zaklikowie. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15.

Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie, który z okazji święta najmłodszych przygotował bogaty program pełen atrakcji i aktywności dla dzieci.

Na uczestników czekać będą występy artystyczne dzieci, warsztaty z robienia zakładek do książek, wozy strażackie oraz tańce integracyjne. Nie zabraknie także strefy dmuchańców, waty cukrowej i popcornu, a także straganu z zabawkami.

Dla najmłodszych przygotowano również gry, zabawy i animacje, a jedną z dodatkowych atrakcji będzie piana party. Organizatorzy zapowiadają wiele radości i wspólnej zabawy na świeżym powietrzu.

W organizację wydarzenia włączyły się liczne instytucje i organizacje, m.in. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, policja, harcerze oraz lokalne stowarzyszenia.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnego świętowania Dnia Dziecka w Zaklikowie.

