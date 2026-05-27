Radomyśl nad Sanem 27 maja 2026

Gminno-Parafialny Piknik Rodzinny już 31 maja w Pniowie

Muzyka, występy artystyczne, rodzinne atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy - tak zapowiada się Gminno-Parafialny Piknik Rodzinny, który odbędzie się w niedzielę, 31 maja, na placu przy kościele parafialnym pw. Świętego Zygmunta w Pniowie. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 15, a wstęp na imprezę będzie bezpłatny.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorzy przygotowali bogaty program skierowany do całych rodzin. Na scenie wystąpią soliści oraz zespół taneczny Fasolki Dance z Domu Kultury we Wrząsawach, zespół pieśni i tańca „Sanowiślaczki” z GCK w Chwałowicach, chór parafialny Sigismundus Cantus z Pniowa oraz zespół Maxim.

W programie pikniku znajdą się również zawody sportowe, strefa kulinarna, występy artystyczne dzieci i młodzieży, zabawa fantowa oraz wystawa galerii ikon „Aniołki Pokoju”. Nie zabraknie także atrakcji motoryzacyjnych - uczestnicy będą mogli zobaczyć pokaz pojazdów marki Mazda.

Swoje stoisko edukacyjne przygotuje 3. Batalion Inżynieryjny w Nisku, a druhowie OSP w Antoniowie zaprezentują pokazy strażackie. Dla najmłodszych przewidziano rekreacyjne dmuchańce, animacje, gry i zabawy, malowanie twarzy oraz słodkie upominki.

Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie ma integrować lokalną społeczność i stworzyć przestrzeń do wspólnego spędzenia czasu. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Jeden dzień – mnóstwo radości! Zapraszamy całe rodziny!”.

