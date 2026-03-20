Gmina Pysznica z dofinansowaniem na nową inwestycję drogową

Umowa w tej sprawie została podpisana 18 marca przez Wójta Gminy Pysznica, Łukasza Bajgierowicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Grażyny Ożgi, z Wojewodą Podkarpackim, Teresą Kubas-Hul.

Przyznane środki w wysokości 2 735 607 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 101229R oraz budowa drogi łączącej drogę gminną nr 101229R z drogą gminną nr 101238R wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz oświetleniem w miejscowości Pysznica”.

Inwestycja obejmuje budowę drogi (obwodnicy) od ulicy Modrzewiowej do ulicy Komunalnej w Pysznicy.

Realizacja przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zwiększy komfort podróżowania oraz rozwój infrastruktury drogowej w gminie. Projekt wpłynie również na lepszą dostępność komunikacyjną dla mieszkańców oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego Pysznicy, tworząc dogodny dojazd do terenów przemysłowo-usługowych, na których działają lokalne zakłady pracy.