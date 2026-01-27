Miesięcznik
Pysznica 27 stycznia 2026

Gmina Pysznica otrzymała dofinansowanie na transport publiczny w 2026 roku

Wójt Gminy Pysznica, Łukasz Bajgierowicz, podpisał w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie umowę o dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Umowa dotyczy realizacji zadań przewozowych w 2026 roku

Karolina Kusińska

Gmina Pysznica otrzymała 170 547,30 zł wsparcia, które zostanie przeznaczone na funkcjonowanie trzech linii komunikacyjnych:

  • Linia nr 7: Krzaki – Pysznica

  • Linia nr 16: Chłopska Wola – Pysznica

  • Linia nr 18: Jastkowice Ruda – Pysznica

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwe będzie utrzymanie ważnych połączeń autobusowych, zwiększenie dostępności transportu publicznego oraz poprawa komfortu codziennych dojazdów mieszkańców gminy.

Jak mówi wójt, środki pozwolą na zapewnienie stabilnych połączeń i lepsze warunki podróży dla pasażerów korzystających z lokalnych linii autobusowych.

Karolina Kusińska

