Gmina Pysznica otrzymała dofinansowanie na transport publiczny w 2026 roku

Gmina Pysznica otrzymała 170 547,30 zł wsparcia, które zostanie przeznaczone na funkcjonowanie trzech linii komunikacyjnych:
-
Linia nr 7: Krzaki – Pysznica
-
Linia nr 16: Chłopska Wola – Pysznica
-
Linia nr 18: Jastkowice Ruda – Pysznica
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwe będzie utrzymanie ważnych połączeń autobusowych, zwiększenie dostępności transportu publicznego oraz poprawa komfortu codziennych dojazdów mieszkańców gminy.
Jak mówi wójt, środki pozwolą na zapewnienie stabilnych połączeń i lepsze warunki podróży dla pasażerów korzystających z lokalnych linii autobusowych.
