Gmina Pysznica otrzymała dofinansowanie na transport publiczny w 2026 roku

Gmina Pysznica otrzymała 170 547,30 zł wsparcia, które zostanie przeznaczone na funkcjonowanie trzech linii komunikacyjnych:

Linia nr 7: Krzaki – Pysznica

Linia nr 16: Chłopska Wola – Pysznica

Linia nr 18: Jastkowice Ruda – Pysznica

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwe będzie utrzymanie ważnych połączeń autobusowych, zwiększenie dostępności transportu publicznego oraz poprawa komfortu codziennych dojazdów mieszkańców gminy.

Jak mówi wójt, środki pozwolą na zapewnienie stabilnych połączeń i lepsze warunki podróży dla pasażerów korzystających z lokalnych linii autobusowych.