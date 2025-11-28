Miesięcznik
Gmina Pysznica Liderem powiatu stalowowolskiego

W Rzeszowie ogłoszono wyniki XIII Rankingu Gmin Podkarpacia, a Gmina Pysznica została wyróżniona tytułem lidera powiatu stalowowolskiego!

Nagrodę w imieniu mieszkańców odebrał wójt Łukasz Bajgierowicz. To ważne wyróżnienie dla samorządu i potwierdzenie, że konsekwentna praca na rzecz lokalnej społeczności przynosi wymierne efekty.

Ranking organizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej POST przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie. Partnerami rankingowymi są także BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawują Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

To wyróżnienie to nie tylko wynik w zestawieniu - to przede wszystkim docenienie codziennej pracy, wysiłku i zaangażowania samorządów, które każdego dnia mierzą się z wyzwaniami rozwoju regionu.

