Gmina Jarocin rusza z budową nowych dróg dla pieszych i rowerzystów

Wykonawcą inwestycji została firma LACH–POL Sp. z o.o. z Golców, wyłoniona w przetargu. Wartość robót wynosi 3 101 455,93 zł, z czego aż 84% stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego. Pozostała kwota będzie wkładem własnym Gminy Jarocin i Powiatu Niżańskiego, które wspólnie realizują to przedsięwzięcie. Liderem projektu jest Gmina Jarocin, natomiast Powiat Niżański pełni rolę partnera.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: ze strony Gminy Jarocin: wójt Tomasz Podpora, zastępca wójta Andrzej Kata oraz skarbnik Karolina Małek, ze strony Powiatu Niżańskiego: starosta Robert Bednarz, wicestarosta Józef Sroka oraz radna powiatowa Alicja Habuda-Cichoń, ze strony wykonawcy: Paweł Lach, właściciel firmy LACH–POL.

Co powstanie w ramach inwestycji?

Projekt zakłada budowę nowej infrastruktury pieszo-rowerowej w dwóch lokalizacjach:

1518 m drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1041R Jarocin - Huta Krzeszowska (odcinek Jarocin – Majdan Golczański),

378 m drogi pieszo-rowerowej i 75 m chodników przy drodze gminnej nr 102203R Jarocin - Majdan Jarociński - Domostawa (odcinek Jarocin - Smutki).

Dodatkowo zmodernizowane zostaną trzy przejścia dla pieszych, które zostaną wyposażone w płytki integracyjne, obniżone krawężniki i oświetlenie LED. W ramach projektu powstanie również stanowisko Bike&Ride z trzema miejscami postojowymi dla rowerów oraz zestawem naprawczym. Zaplanowano także przygotowanie mobilnej aplikacji z interaktywną mapą tras rowerowych.

Cel inwestycji

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez oddzielenie ruchu pieszo–rowerowego od samochodowego, redukcję punktów kolizyjnych oraz dostosowanie chodników do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt promuje także niskoemisyjny transport oraz wzmacnia atrakcyjność regionu, łącząc nowe trasy z „Historycznym Szlakiem Rowerowym Gminy Jarocin”.

Planowany termin zakończenia prac to 11 miesięcy od podpisania umowy.