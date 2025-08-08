Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
Harasiuki 8 sierpnia 2025

Gmina Harasiuki zainwestuje w nowoczesny i ekologiczny urząd

Budynek Urzędu Gminy Harasiuki przejdzie gruntowną modernizację. Gmina pozyskała na ten cel unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ramach inwestycji zaplanowano m.in. ocieplenie budynku, wymianę systemu ogrzewania i instalację nowoczesnej fotowoltaiki z magazynem energii. Pojawią się także rolety, stacja ładowania pojazdów elektrycznych oraz system monitorowania zużycia energii. Dodatkowo urząd zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zmodernizowany budynek ma być bardziej przyjazny dla mieszkańców, pracowników urzędu, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich, którzy korzystają z usług gminy. Główne cele to ograniczenie zużycia energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł oraz poprawa komfortu i dostępności.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 1,6 mln zł, z czego ponad 1,3 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.

Udostępnij artykuł:

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Co dalej z drogą S74 Opatów-Nisko?
Stalowa Wola
Co dalej z drogą S74 Opatów-Nisko?
Dożynki w Rudniku z konkursem na tradycyjne przysmaki
Rudnik nad Sanem
Dożynki w Rudniku z konkursem na tradycyjne przysmaki
Rudniczanie w zespole, który podbił Turcję i zgarnął główną nagrodę!
Rudnik nad Sanem
Rudniczanie w zespole, który podbił Turcję i zgarnął główną nagrodę!
Profanacja Rzezi Wołyńskiej
Jarocin
Profanacja Rzezi Wołyńskiej
Kradli wszystko, co się dało. Policja rozbiła grupę okradającą budowy
Nisko
Kradli wszystko, co się dało. Policja rozbiła grupę okradającą budowy
Przeczytaj Kochanowskiego w stalowowolskiej bibliotece
Stalowa Wola
Przeczytaj Kochanowskiego w stalowowolskiej bibliotece
Telefon od „wnuczki” zakończył się stratą 40 tys. zł i biżuterii
Telefon od „wnuczki” zakończył się stratą 40 tys. zł i biżuterii
„Jelonek” na służbie! Nowy wóz strażacki trafił do OSP Zarzecze
Nisko
„Jelonek” na służbie! Nowy wóz strażacki trafił do OSP Zarzecze
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu