Gmina Harasiuki zainwestuje w nowoczesny i ekologiczny urząd

W ramach inwestycji zaplanowano m.in. ocieplenie budynku, wymianę systemu ogrzewania i instalację nowoczesnej fotowoltaiki z magazynem energii. Pojawią się także rolety, stacja ładowania pojazdów elektrycznych oraz system monitorowania zużycia energii. Dodatkowo urząd zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zmodernizowany budynek ma być bardziej przyjazny dla mieszkańców, pracowników urzędu, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich, którzy korzystają z usług gminy. Główne cele to ograniczenie zużycia energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł oraz poprawa komfortu i dostępności.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 1,6 mln zł, z czego ponad 1,3 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.