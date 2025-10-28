Głosuj na Dworzec Roku! Stalowa Wola - Rozwadów w plebiscycie

Głosowanie jest proste - wystarczy kliknąć w link: https://dworzec-roku.pl/glosowanie/etap-3/

Stacja kolejowa w Rozwadowie została otwarta 30 października 1887 roku, po wybudowaniu przez Austriaków połączenia kolejowego z Dębicą. Początkowo składała się z budynku dworca z dwoma ryzalitami od frontu i niewielką przybudówką od strony północnej. W listopadzie 1899 roku Rozwadów połączono linią kolejową z Przeworskiem, co spowodowało rozbudowę budynku dworca w kierunku północno-zachodnim. Po I wojnie światowej dworzec został odbudowany i rozbudowany w latach 1918–1930 jako ważny węzeł kolejowy, stanowiący część budowanego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Po niedawnej modernizacji dworzec zyskał odnowioną przestrzeń, która zachwyca estetyką i funkcjonalnością. Wielu mieszkańców podkreśla, że Stacja Rozwadów to nie tylko miejsce przesiadek, ale również ważny element lokalnej historii i tożsamości.

