Osiedle Leśna
Stalowa Wola 28 października 2025

Głosuj na Dworzec Roku! Stalowa Wola - Rozwadów w plebiscycie

Mieszkańcy Stalowej Woli i regionu mają szansę wyróżnić jeden z najbardziej historycznych obiektów w mieście - Dworzec PKP w Stalowej Woli - Rozwadowie. Stacja walczy o tytuł „Dworca Roku”, a głosy można oddawać do końca października.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Głosowanie jest proste - wystarczy kliknąć w link: https://dworzec-roku.pl/glosowanie/etap-3/

Stacja kolejowa w Rozwadowie została otwarta 30 października 1887 roku, po wybudowaniu przez Austriaków połączenia kolejowego z Dębicą. Początkowo składała się z budynku dworca z dwoma ryzalitami od frontu i niewielką przybudówką od strony północnej. W listopadzie 1899 roku Rozwadów połączono linią kolejową z Przeworskiem, co spowodowało rozbudowę budynku dworca w kierunku północno-zachodnim. Po I wojnie światowej dworzec został odbudowany i rozbudowany w latach 1918–1930 jako ważny węzeł kolejowy, stanowiący część budowanego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Po niedawnej modernizacji dworzec zyskał odnowioną przestrzeń, która zachwyca estetyką i funkcjonalnością. Wielu mieszkańców podkreśla, że Stacja Rozwadów to nie tylko miejsce przesiadek, ale również ważny element lokalnej historii i tożsamości.

Nie pozostaje nic innego, jak wesprzeć lokalny obiekt i oddać swój głos - być może to właśnie Dworzec Rozwadów zostanie uznany za najlepszy w Polsce!

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Komentarze

Brak komentarzy

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

