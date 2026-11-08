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Stalowa Wola 8 listopada 2026

„Genotyp” Michała Harnika

W piątek, 13 listopada o godzinie 17 w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli odbędzie się spotkanie autorskie z Michałem Harnikiem. Tarnobrzeżanin, który zadebiutował na rynku wydawniczym thrillerem psychologicznym „Doskonali” chce zaprezentować czytelnikom kontynuację tej książki – powieść „Genotyp”. To będzie wieczór dla miłośników literatury kryminalnej.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Michał Harnik – przedsiębiorca, bibliofil, obserwator ludzkiej natury i autor kierujący się życiowym mottem „Życie jest piękne”. – Fascynuje mnie obserwowanie ludzi i próba zrozumienia zachowań, które wymykają się moralnej logice – mówi Tarnobrzeżanin. Gość biblioteki przyznaje, że wydanie książki było jego wieloletnim marzeniem. Zostało spełnione, ale Harnik nie spoczął na laurach i pisze dalej.

„Genotyp” to drugi tom serii rozpoczętej powieścią „Doskonali” - thriller psychologiczny o dziedzictwie, winie, rodzinnych tajemnicach i przeszłości, która po latach wraca po swoje.

Ewa Zajawczyk i Paweł Rafalski wracają do świata rodzinnych tajemnic, przemilczeń i decyzji, których konsekwencje potrafią przetrwać całe pokolenia. Tym razem śledztwo prowadzi ich znacznie dalej, niż początkowo przypuszczają - do wydarzeń sprzed wielu lat, które nigdy naprawdę się nie skończyły.

Kolejne tropy odsłaniają historię zbudowaną z dawnych krzywd, rodzinnych sekretów i wyborów, których nie da się cofnąć. To, co wydarzyło się w przeszłości, zaczyna coraz mocniej wpływać na teraźniejszość, a odpowiedź na najważniejsze pytania może kryć się głębiej, niż ktokolwiek chciałby przyznać.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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