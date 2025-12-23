Miesięcznik
23 grudnia 2025

Gdzie szukać pomocy medycznej podczas Świąt?

Święta Bożego Narodzenia to czas radości i spotkań z bliskimi, ale niestety choroba potrafi zaskoczyć w najmniej odpowiednim momencie - w nocy, w weekend czy w święta, gdy przychodnie rodzinne są zamknięte. Na szczęście mieszkańcy nie pozostają bez opieki. Oto przewodnik, gdzie szukać pomocy medycznej i w jakich sytuacjach korzystać z poszczególnych form opieki.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - pomoc poza godzinami pracy przychodni

Jeśli nagle zachorujesz lub Twój stan zdrowia pogorszy się po godzinach pracy przychodni, możesz zgłosić się do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Pomoc otrzymasz w każdej placówce, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Godziny pracy NiŚOZ:

  • pon.–pt.: 18:00–8:00

  • soboty, niedziele i święta: całodobowo

Nie potrzebujesz skierowania ani wcześniejszej rejestracji, a świadczenia są bezpłatne w ramach ubezpieczenia.

Kiedy skorzystać z NiŚOZ?

  • nagłe zachorowanie lub pogorszenie stanu zdrowia, którego nie można odłożyć do rana,

  • brak poprawy po leczeniu domowym lub lekach bez recepty,

  • nagłe zaostrzenie choroby przewlekłej,

  • wysoka gorączka, silny ból brzucha lub uporczywy ból głowy,

  • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci i seniorów.

Lekarz udzieli porady w gabinecie, telefonicznie lub w uzasadnionych przypadkach w domu. Pielęgniarka może wykonać m.in. zastrzyk czy opatrunek.

Co oferuje NiŚOZ:

  • poradę lekarską,

  • podstawowe zabiegi pielęgniarskie,

  • e-receptę,

  • zwolnienie lekarskie, jeśli jest potrzebne.

Czego nie otrzymasz:

  • kontynuacji wcześniej rozpoczętego leczenia,

  • recept na stałe leki przy chorobach przewlekłych,

  • zaświadczeń o stanie zdrowia.

Na Podkarpaciu działa 32 takich placówek, ale można wybrać poradnię także poza województwem. Ich adresy dostępne są na stronie Podkarpackiego NFZ.

Nagły ból zęba w nocy?

Dyżurne gabinety stomatologiczne działają wieczorami oraz całodobowo w weekendy i święta. Pomagają wyłącznie w nagłych przypadkach - silny ból zęba, którego nie można odłożyć do normalnej wizyty. Godziny działania i wykaz dyżurów znajdziesz w wyszukiwarce „Gdzie się leczyć” lub na stronie Podkarpackiego NFZ.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć - tylko w poważnych sytuacjach

Na SOR lub do izby przyjęć należy zgłosić się, gdy życie lub zdrowie jest zagrożone – np. po wypadkach, urazach, zatruciach, silnym krwawieniu. Pacjenci przyjmowani są według stanu zdrowia, a nie kolejki. SOR nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego ani specjalisty.

Ratownictwo medyczne - dzwoń pod 112 lub 999

W przypadku zagrożenia życia natychmiast wezwij karetkę. Zadzwoń, gdy ktoś:

  • stracił przytomność,

  • ma drgawki lub zaburzenia rytmu serca,

  • doznał oparzeń, urazu lub masywnego krwawienia,

  • ma silną duszność lub ostry ból w klatce piersiowej,

  • wymiotuje krwią lub ma uporczywe wymioty.

Każda minuta w takich sytuacjach jest na wagę życia.

Pierwsza pomoc zawsze pod ręką - aplikacja mojeIKP

Aplikacja mobilna mojeIKP zawiera prosty przewodnik pierwszej pomocy krok po kroku. Działa bez logowania, jest bezpłatna i dostępna na smartfony.

Całodobowa infolinia NFZ - 800 190 590

Konsultanci odpowiadają przez całą dobę, także w weekendy i święta. Pod tym numerem uzyskasz informacje o:

  • najbliższym punkcie NiŚOZ,

  • dyżurującym szpitalu lub aptece,

  • najkrótszym terminie do lekarza specjalisty.

Dostępne są także konsultacje w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim, a dla osób niesłyszących - wideorozmowa z tłumaczem języka migowego.

