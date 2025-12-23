Gdzie szukać pomocy medycznej podczas Świąt?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - pomoc poza godzinami pracy przychodni

Jeśli nagle zachorujesz lub Twój stan zdrowia pogorszy się po godzinach pracy przychodni, możesz zgłosić się do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Pomoc otrzymasz w każdej placówce, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Godziny pracy NiŚOZ:

pon.–pt.: 18:00–8:00

soboty, niedziele i święta: całodobowo

Nie potrzebujesz skierowania ani wcześniejszej rejestracji, a świadczenia są bezpłatne w ramach ubezpieczenia.

Kiedy skorzystać z NiŚOZ?

nagłe zachorowanie lub pogorszenie stanu zdrowia, którego nie można odłożyć do rana,

brak poprawy po leczeniu domowym lub lekach bez recepty,

nagłe zaostrzenie choroby przewlekłej,

wysoka gorączka, silny ból brzucha lub uporczywy ból głowy,

biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci i seniorów.

Lekarz udzieli porady w gabinecie, telefonicznie lub w uzasadnionych przypadkach w domu. Pielęgniarka może wykonać m.in. zastrzyk czy opatrunek.

Co oferuje NiŚOZ:

poradę lekarską,

podstawowe zabiegi pielęgniarskie,

e-receptę,

zwolnienie lekarskie, jeśli jest potrzebne.

Czego nie otrzymasz:

kontynuacji wcześniej rozpoczętego leczenia,

recept na stałe leki przy chorobach przewlekłych,

zaświadczeń o stanie zdrowia.

Na Podkarpaciu działa 32 takich placówek, ale można wybrać poradnię także poza województwem. Ich adresy dostępne są na stronie Podkarpackiego NFZ.

Nagły ból zęba w nocy?

Dyżurne gabinety stomatologiczne działają wieczorami oraz całodobowo w weekendy i święta. Pomagają wyłącznie w nagłych przypadkach - silny ból zęba, którego nie można odłożyć do normalnej wizyty. Godziny działania i wykaz dyżurów znajdziesz w wyszukiwarce „Gdzie się leczyć” lub na stronie Podkarpackiego NFZ.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć - tylko w poważnych sytuacjach

Na SOR lub do izby przyjęć należy zgłosić się, gdy życie lub zdrowie jest zagrożone – np. po wypadkach, urazach, zatruciach, silnym krwawieniu. Pacjenci przyjmowani są według stanu zdrowia, a nie kolejki. SOR nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego ani specjalisty.

Ratownictwo medyczne - dzwoń pod 112 lub 999

W przypadku zagrożenia życia natychmiast wezwij karetkę. Zadzwoń, gdy ktoś:

stracił przytomność,

ma drgawki lub zaburzenia rytmu serca,

doznał oparzeń, urazu lub masywnego krwawienia,

ma silną duszność lub ostry ból w klatce piersiowej,

wymiotuje krwią lub ma uporczywe wymioty.

Każda minuta w takich sytuacjach jest na wagę życia.

Pierwsza pomoc zawsze pod ręką - aplikacja mojeIKP

Aplikacja mobilna mojeIKP zawiera prosty przewodnik pierwszej pomocy krok po kroku. Działa bez logowania, jest bezpłatna i dostępna na smartfony.

Całodobowa infolinia NFZ - 800 190 590

Konsultanci odpowiadają przez całą dobę, także w weekendy i święta. Pod tym numerem uzyskasz informacje o:

najbliższym punkcie NiŚOZ,

dyżurującym szpitalu lub aptece,

najkrótszym terminie do lekarza specjalisty.

Dostępne są także konsultacje w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim, a dla osób niesłyszących - wideorozmowa z tłumaczem języka migowego.