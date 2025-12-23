Gdzie szukać pomocy medycznej podczas Świąt?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - pomoc poza godzinami pracy przychodni
Jeśli nagle zachorujesz lub Twój stan zdrowia pogorszy się po godzinach pracy przychodni, możesz zgłosić się do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Pomoc otrzymasz w każdej placówce, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Godziny pracy NiŚOZ:
-
pon.–pt.: 18:00–8:00
-
soboty, niedziele i święta: całodobowo
Nie potrzebujesz skierowania ani wcześniejszej rejestracji, a świadczenia są bezpłatne w ramach ubezpieczenia.
Kiedy skorzystać z NiŚOZ?
-
nagłe zachorowanie lub pogorszenie stanu zdrowia, którego nie można odłożyć do rana,
-
brak poprawy po leczeniu domowym lub lekach bez recepty,
-
nagłe zaostrzenie choroby przewlekłej,
-
wysoka gorączka, silny ból brzucha lub uporczywy ból głowy,
-
biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci i seniorów.
Lekarz udzieli porady w gabinecie, telefonicznie lub w uzasadnionych przypadkach w domu. Pielęgniarka może wykonać m.in. zastrzyk czy opatrunek.
Co oferuje NiŚOZ:
-
poradę lekarską,
-
podstawowe zabiegi pielęgniarskie,
-
e-receptę,
-
zwolnienie lekarskie, jeśli jest potrzebne.
Czego nie otrzymasz:
-
kontynuacji wcześniej rozpoczętego leczenia,
-
recept na stałe leki przy chorobach przewlekłych,
-
zaświadczeń o stanie zdrowia.
Na Podkarpaciu działa 32 takich placówek, ale można wybrać poradnię także poza województwem. Ich adresy dostępne są na stronie Podkarpackiego NFZ.
Nagły ból zęba w nocy?
Dyżurne gabinety stomatologiczne działają wieczorami oraz całodobowo w weekendy i święta. Pomagają wyłącznie w nagłych przypadkach - silny ból zęba, którego nie można odłożyć do normalnej wizyty. Godziny działania i wykaz dyżurów znajdziesz w wyszukiwarce „Gdzie się leczyć” lub na stronie Podkarpackiego NFZ.
Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć - tylko w poważnych sytuacjach
Na SOR lub do izby przyjęć należy zgłosić się, gdy życie lub zdrowie jest zagrożone – np. po wypadkach, urazach, zatruciach, silnym krwawieniu. Pacjenci przyjmowani są według stanu zdrowia, a nie kolejki. SOR nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego ani specjalisty.
Ratownictwo medyczne - dzwoń pod 112 lub 999
W przypadku zagrożenia życia natychmiast wezwij karetkę. Zadzwoń, gdy ktoś:
-
stracił przytomność,
-
ma drgawki lub zaburzenia rytmu serca,
-
doznał oparzeń, urazu lub masywnego krwawienia,
-
ma silną duszność lub ostry ból w klatce piersiowej,
-
wymiotuje krwią lub ma uporczywe wymioty.
Każda minuta w takich sytuacjach jest na wagę życia.
Pierwsza pomoc zawsze pod ręką - aplikacja mojeIKP
Aplikacja mobilna mojeIKP zawiera prosty przewodnik pierwszej pomocy krok po kroku. Działa bez logowania, jest bezpłatna i dostępna na smartfony.
Całodobowa infolinia NFZ - 800 190 590
Konsultanci odpowiadają przez całą dobę, także w weekendy i święta. Pod tym numerem uzyskasz informacje o:
-
najbliższym punkcie NiŚOZ,
-
dyżurującym szpitalu lub aptece,
-
najkrótszym terminie do lekarza specjalisty.
Dostępne są także konsultacje w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim, a dla osób niesłyszących - wideorozmowa z tłumaczem języka migowego.
Komentarze