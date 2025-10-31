Gdzie szukać pomocy lekarskiej 1 listopada?

Pomoc dostępna całą dobę

Z dyżuru możesz skorzystać bez skierowania i bez względu na miejsce zamieszkania – przyjmie Cię każda placówka. Lekarze pełnią dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00–8:00, a także przez całą dobę w weekendy i święta, w tym 1 listopada - w Dzień Wszystkich Świętych.

Wykaz wszystkich punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Podkarpaciu znajdziesz na stronie Podkarpackiego Oddziału NFZ, a także pod bezpłatnym numerem infolinii 800 190 590.

Czym jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna?

Działa podobnie jak podstawowa opieka zdrowotna. Dyżurujący lekarz może udzielić porady:

w poradni,

telefonicznie,

lub – jeśli wymaga tego stan zdrowia - w domu pacjenta.

Także pielęgniarka może wykonać niezbędne zabiegi zarówno w poradni, jak i w domu chorego.

Kiedy warto się zgłosić?

Pomoc otrzymasz w przypadku:

nagłego pogorszenia samopoczucia,

choroby, która nie wymaga wezwania pogotowia, ale nie może czekać do rana,

dolegliwości, które nie ustępują mimo leczenia domowego,

zaostrzenia choroby przewlekłej.

Najczęstsze powody wizyt to: gorączka, infekcje dróg oddechowych, bóle brzucha, głowy i pleców, a także wymioty czy biegunka – szczególnie u dzieci i seniorów.

Co uzyskasz podczas wizyty?

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej możesz otrzymać:

poradę lekarską,

zabieg pielęgniarski (np. zastrzyk),

zwolnienie lekarskie,

e-receptę na niezbędne leki.

Nie wykonuje się natomiast wizyt kontrolnych w ramach wcześniej rozpoczętego leczenia ani nie wystawia recept na stałe leki przy chorobach przewlekłych.

Jak skorzystać z pomocy?

Wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie trzeba się wcześniej umawiać ani mieć skierowania. Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Co ważne, nie obowiązuje rejonizacja - możesz wybrać dowolną placówkę w całym kraju.

To popularna forma pomocy

Tylko w tym roku z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Podkarpaciu skorzystało już ponad 312 tysięcy pacjentów, w tym ponad 1,4 tysiąca osób z zagranicy, które były objęte opieką dzięki karcie EKUZ.

Pamiętaj

Święto czy weekend to nie powód, by odkładać zdrowie na później. Jeśli źle się czujesz - nie czekaj. Pomoc medyczna jest bliżej, niż myślisz.

Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) - działa całą dobę, bezpłatnie: 800 190 590

Lista placówek: Podkarpacki Oddział NFZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna