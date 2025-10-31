Gdzie szukać pomocy lekarskiej 1 listopada?

Pomoc dostępna całą dobę
Z dyżuru możesz skorzystać bez skierowania i bez względu na miejsce zamieszkania – przyjmie Cię każda placówka. Lekarze pełnią dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00–8:00, a także przez całą dobę w weekendy i święta, w tym 1 listopada - w Dzień Wszystkich Świętych.
Wykaz wszystkich punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Podkarpaciu znajdziesz na stronie Podkarpackiego Oddziału NFZ, a także pod bezpłatnym numerem infolinii 800 190 590.
Czym jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna?
Działa podobnie jak podstawowa opieka zdrowotna. Dyżurujący lekarz może udzielić porady:
-
w poradni,
-
telefonicznie,
-
lub – jeśli wymaga tego stan zdrowia - w domu pacjenta.
Także pielęgniarka może wykonać niezbędne zabiegi zarówno w poradni, jak i w domu chorego.
Kiedy warto się zgłosić?
Pomoc otrzymasz w przypadku:
-
nagłego pogorszenia samopoczucia,
-
choroby, która nie wymaga wezwania pogotowia, ale nie może czekać do rana,
-
dolegliwości, które nie ustępują mimo leczenia domowego,
-
zaostrzenia choroby przewlekłej.
Najczęstsze powody wizyt to: gorączka, infekcje dróg oddechowych, bóle brzucha, głowy i pleców, a także wymioty czy biegunka – szczególnie u dzieci i seniorów.
Co uzyskasz podczas wizyty?
W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej możesz otrzymać:
-
poradę lekarską,
-
zabieg pielęgniarski (np. zastrzyk),
-
zwolnienie lekarskie,
-
e-receptę na niezbędne leki.
Nie wykonuje się natomiast wizyt kontrolnych w ramach wcześniej rozpoczętego leczenia ani nie wystawia recept na stałe leki przy chorobach przewlekłych.
Jak skorzystać z pomocy?
Wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie trzeba się wcześniej umawiać ani mieć skierowania. Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Co ważne, nie obowiązuje rejonizacja - możesz wybrać dowolną placówkę w całym kraju.
To popularna forma pomocy
Tylko w tym roku z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Podkarpaciu skorzystało już ponad 312 tysięcy pacjentów, w tym ponad 1,4 tysiąca osób z zagranicy, które były objęte opieką dzięki karcie EKUZ.
Pamiętaj
Święto czy weekend to nie powód, by odkładać zdrowie na później. Jeśli źle się czujesz - nie czekaj. Pomoc medyczna jest bliżej, niż myślisz.
Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) - działa całą dobę, bezpłatnie: 800 190 590
Lista placówek: Podkarpacki Oddział NFZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna
