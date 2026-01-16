Miesięcznik
Gdzie plasują się nasze szkoły

W najnowszym, prestiżowym Rankingu 2026 liceów ogólnokształcących, prowadzonym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy (obejmującym 1000 takich szkół w Polsce), najwyżej spośród stalowowolskich, na 240. pozycji uplasowało się Samorządowe LO im. Cypriana Kamila Norwida. 356. lokatę zajęło LO im. KEN. W Rankingu techników, na 500 takich placówek, na 121. miejscu znalazło się technikum w Zespole Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego.

Stanisław Chudy

Dziennikarz

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Były to: sukcesy w olimpiadach (25 proc. oceny szkoły), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.).
Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.
Od kilku lat Ranking wygrywa XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, pierwsza trójka jest taka sama od trzech lat: LO im. Staszica w Warszawie, V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie i XIII LO w Szczecinie.

A oto pełne dane dotyczące stalowowolskich liceów ujętych w Rankingu:
240. pozycja – Samorządowe LO im. Cypriana Kamila Norwida.

Wskaźnik – 52, 68 proc.
Olimpiady – 0,04
Matury z przedmiotów obowiązkowych – 86,72
Matury z przedmiotów dodatkowych – 53,94
Miejsca w trzech poprzednich Rankingach: 277 (2025), 299 (2024), 277 (2023).

356. pozycja – I LO im. KEN.
Wskaźnik – 49,52
Olimpiady – 0,59
Matury z przedmiotów obowiązkowych – 80,52
Matury z przedmiotów dodatkowych – 51,06
Miejsca w trzech poprzednich Rankingach: 363 (2025), 371 (2024), 298 (2023).
LO w Zespole Szkół nr 1 w Stalowej Woli im. gen. Władysława Sikorskiego znalazło się poza listą tysiąca liceów, ze wskaźnikiem 32,22.

Licea z Tarnobrzega, Niska i Grębowa

Dodajmy, iż na 28. pozycji w Rankingu znalazło się I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu (wskaźnik 68,21).
Na 405. miejscu – Społeczne LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu (wskaźnik 48,57), na 632. pozycji – Katolickie LO im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu (wskaźnik 43,72), na 836. miejscu – LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku (wskaźnik 40,10), a na 984. pozycji – LO im. profesora Stanisława Bąka w Grębowie (wskaźnik 37,47).

Licealny Ranking dla Podkarpacia

W Rankingu obejmującym 70 liceów w woj. podkarpackim, najlepsze było I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
Na 10. miejscu uplasowało się Samorządowe LO im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli, na 14. pozycji – I LO im. KEN w Stalowej Woli, na 37. miejscu – LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, na 47. pozycji – LO im. profesora Stanisława Bąka w Grębowie, a na 60. miejscu – LO w Zespole Szkół nr 1 w Stalowej Woli.

Dwa technika ze Stalowej Woli

W Rankingu techników, obejmującym 500 takich szkół, ujęte zostały dwie placówki ze Stalowej Woli. Tu dodatkowym elementem oceny, oprócz olimpiad oraz wyników matur, był egzamin zawodowy.

121. pozycja – technikum w Zespole Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego.
Wskaźnik – 60,77
Olimpiady – 4,37
Matury z przedmiotów obowiązkowych – 69,56
Matury z przedmiotów dodatkowych – 27,22
Egzamin zawodowy – 95,16
Miejsca w trzech poprzednich Rankingach: 421 (2025), 394 (2024), 275 (2023).


447. pozycja – technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki.
Wskaźnik – 55,20
Olimpiady – 17,70
Matury z przedmiotów obowiązkowych – 66,37
Matury z przedmiotów dodatkowych – 16,97
Egzamin zawodowy – 82,30
Miejsca w trzech poprzednich Rankingach: 496 (2025), przez dwa wcześniejsze lata nieklasyfikowane.

Jeszcze więcej „technicznych” danych

Dodajmy, iż najwyżej sklasyfikowanym w Rankingu technikum z Podkarpacia było technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu, które znalazło się na 26. miejscu (wskaźnik 69,00).
Z kolei w Rankingu techników dla Podkarpacia, na 63 takie szkoły, ze Stalowej Woli ujęto cztery placówki. Na 8. miejscu znalazło się technikum w Zespole Szkół nr 3, na 25. pozycji – technikum w Zespole Szkół nr 2, na 30 miejscu – technikum w Zespole Szkół nr 1 (wskaźnik 54,08), a na 60. pozycji – technikum w Centrum Edukacji Zawodowej (wskaźnik 41,60). Dwa ostatnie technika znalazły się poza pięćsetką Rankingu.
Podobnie, jak technikum w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, które w Rankingu dla Podkarpacia było na 59. miejscu (wskaźnik 42,31).

Po co to wszystko

„Ranking Liceów i Techników przygotowujemy – już po raz 27.! – przede wszystkim z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto podejmować takie decyzje na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji” – czytamy na stronie Perspektyw.

Stanisław Chudy

Dziennikarz

