Gdyby połączyć Kuźnię ze Stalą, to w lidze by się wygrywało…

O tym, jaką mocą dysponuje drużyna z Rzeszowa przekonali się ostatnio koszykarze Stali. 24 listopada przegrali w swojej hali z liderem różnicą 40, a dziewięć dni później w Rzeszowie różnicą 47 punktów.

Kilka dni wcześniej Stal pokonała w derbach miejskich Kuźnię Koszykówki, rewanżując się jej za porażkę w pierwszym meczu w hali SLO przy ul. WP.

Przez trzy kwarty „kowale” byli w grze. Przegrywali przed ostatnią „ćwiartką” 52:61. Na ostatnie dziesięć minut zabrakło im już jednak sił. Stal umiejętnie to wykorzystała, wygrała tę część meczu 32:12 i całe spotkanie różnicą 29 „oczek”. W pierwszym meczu obydwu drużyn Kuźnia Koszykówki pokonała Stal 96:83.

W środę (3 grudnia) Kuźnia podejmowała Start i po raz drugi w tym sezonie musiała uznać jego wyższość. I podobnie jak w meczu derbowym ze Stalą, także w tej potyczce, o wysokiej porażce zadecydowała czwarta kwarta, przegrana różnicą 27 pkt (11:38). Po dwudziestu minutach Kuźnia prowadziła 42:30, po trzech 57:55…

– Jak tylko mogę, to oglądam mecze obu naszych drużyn, i Kuźni, i Stali, i powiem tak: gdyby połączyć oba te zespoły, to Stalowa Wola byłaby dzisiaj na czele tabeli - powiedział po meczu jeden z rodziców zawodników tego spotkania. – Tyle, że nikomu z dorosłych i z ludzi odpowiedzialnych za sport młodzieżowy w naszym mieście, wcale na tym nie zależy. Żal mi tylko tych młodych chłopaków.

A co Wy o tym sądzicie, jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zapraszamy do dyskusji.

U-19

STAL STALOWA WOLA - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 93:64 (14:16, 19:13, 28:23, 32:12)

STAL: B.Malecki 23 (4x3), S.Zając 18 (2x3), Malylonvskyi 17, Baran 16, Domański 6, P.Skuciński 4, Błyskal 4.

KK: Dziechciarz 25, Maciejak 12 (2x3), Witych 11, Turek 10, Wilczak 4, Wilk 1, Allagapen 1.

STAL STALOWA WOLA - PEMPAVITA RESOVIA RZESZÓW 74:114 (19:25, 27:32, 19:26, 9:31)

STAL: S.Zając 22 (2x3), Błyskal 14, Baran 12, Malynovskyi 10, B.Malecki 10, Skuciński 2, Frankiewicz 2.

PEMPAVITA RESOVIA RZESZÓW - STAL STALOWA WOLA 136:89 (40:17, 37:19, 34:27, 25:26)

STAL: Malynovskyi 28 (1x3), B.Malecki 24 (2x3), S.Zając 20, Mucha 11, Błyskal 6.

KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - START LUBLIN 68:93 (18:17, 24:13, 15:25, 11:38)

KK: Dziechciarz 24 (3x3), Wilczak 12 (2x3), Maciejak 10 (2x3), Witych 9, Pawusiak 6, Turek 5, Rogała 2.