Nisko 30 stycznia 2026

Gdy przeszłość lśni

Niżańskie Centrum Historii i Tradycji we współpracy z Muzeum Historii Ziemi Rudnickiej oraz Rudnickim Stowarzyszeniem Pasjonatów Historii "Tropiciele Przeszłości" zapraszają na spotkanie miłośników historii pod tytułem „Gdy przeszłość lśni".

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie odbędzie się 6 lutego o godzinie 17.  Poświęcone będzie prezentacji znalezisk odkrytych w parku przypałacowym w Nisku. Wśród odnalezionych przedmiotów znajdują się elementy dawnego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej. Szczególne zainteresowanie budzi bogato zdobiony żyrandol, który wyróżnia się na tle pozostałych artefaktów.

Spotkanie odbędzie się w atmosferze wspólnej troski o dziedzictwo historyczne regionu i będzie okazją do przedstawienia działań związanych z poszukiwaniami, zabezpieczeniem, opracowaniem oraz udostępnieniem odnajdywanych artefaktów.

