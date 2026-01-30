Gdy przeszłość lśni

Wydarzenie odbędzie się 6 lutego o godzinie 17. Poświęcone będzie prezentacji znalezisk odkrytych w parku przypałacowym w Nisku. Wśród odnalezionych przedmiotów znajdują się elementy dawnego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej. Szczególne zainteresowanie budzi bogato zdobiony żyrandol, który wyróżnia się na tle pozostałych artefaktów.

Spotkanie odbędzie się w atmosferze wspólnej troski o dziedzictwo historyczne regionu i będzie okazją do przedstawienia działań związanych z poszukiwaniami, zabezpieczeniem, opracowaniem oraz udostępnieniem odnajdywanych artefaktów.