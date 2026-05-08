Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ogród Brandwica
0.0 / 5
Stalowa Wola 8 maja 2026

Gałązka Sosny i Anna German

Już po raz 27. rozdano prestiżowe nagrody miasta Stalowej Woli w dziedzinie kultury, czyli Gałązki Sosny. Lista laureatów powiększyła się o kolejne pięć osób. Wydarzeniu towarzyszył niezwykły koncert, poświęcony jednej z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny, Annie German. Wieczór zatytułowany „Anna German – Biały Anioł Polskiej Piosenki” był muzycznym hołdem złożonym Artystce w roku 90. rocznicy jej urodzin.

REKLAMA
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

7 maja, wypełniona po brzegi sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury, była miejscem niezwykle energetycznym. Przypominała raczej wielką rodzinę ludzi kultury, poetów, muzyków, animatorów, społeczników i mieszkańców, którzy przyszli podziękować tym, dzięki którym Stalowa Wola od lat brzmi własnym, wyjątkowym głosem. Głosem pełnym emocji, pamięci i pasji.

Na przekór brzydocie

- Cieszę się, że Gałązka Sosny jest takim corocznym świętem ludzi kultury, którzy każdego dnia, często w dużej cichości, tworzą piękno, które zachwyca. To moment, w którym możemy podziękować artystom, animatorom i pasjonatom budującym naszą wyjątkową tożsamość i historię. Tegoroczna odsłona wydarzenia zwraca szczególną uwagę na osoby, które poprzez swoją pasję i codzienną pracę odkrywają historię Rozwadowa, Stalowej Woli czy Charzewic, ale też pokazują piękno literatury, teatru i sztuki. Dziękuję wszystkim, którzy tworzą nasze środowisko kulturalne. W czasach, gdy często próbuje wygrywać brzydota, to właśnie oni pokazują, że piękno i dobro są silniejsze. Pełna sala podczas wydarzenia pokazuje, jak ważna dla Stalowej Woli jest kultura i jak mocno wpisana jest w nasze miejskie DNA - mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Nagroda z własną historią

Przypomnijmy, iż Gałązka Sosny jest nagrodą właściwie „wyrastającą” ze Stalowej Woli, gdyż jej nazwa nawiązuje do drzewa, które jest jednym z symboli naszego miasta. Jest przyznawana od 1999 r. (do 2006 roku była to Literacka Nagroda Miasta Stalowej Woli). Nazwę zaproponował stalowowolski literat Ryszard Wojtowicz. Statuetkę zaprojektowała mieszkająca w Stalowej Woli artystka plastyk Alicja Czajkowska - Magdziak.

Wyróżnienie przyznawane jest artystom, muzykom, aktorom, animatorom życia społecznego, ludziom szeroko rozumianej kultury, także w jej najnowszych, cyfrowych odsłonach. Nagroda zyskała renomę jako jedno z najważniejszych lokalnych wyróżnień w dziedzinie kultury. Pierwszym laureatem Gałązki Sosny był dziennikarz „Sztafety”, poeta Zbigniew Janusz.

Nominowani i zwycięzcy

A oto tegoroczni nominowani:

Literatura: Grzegorz Józef Męciński, Wojciech Krzysztof Ogórek.

Wydarzenie kulturalne: Mirosław Iskra, Adam Magdziak, wycieczki miejskie.

Szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki: Waldemar Pawłowski, Małgorzata Żurecka, Andrzej Tomczyk.

Debiut artystyczny: Krzysztof Rędzio, Magdalena Sajdak, Oleksandra Martyshchuk.

Kapituła Nagrody Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny” 2026 pracowała w składzie: przewodniczący Damian Bryk (radny miejski, członek komisji Oświaty, Kultury i Sportu, muzyk, organista, przedsiębiorca), Izabela Lach (dyrektor SDK, Prezes Zarządu w Stowarzyszeniu Kulturalnym „Proscenium”), Katarzyna Brodowska- Skrzat (główna specjalistka w Wydziale Spraw Obywatelskich UM, socjolog, kulturoznawca, twórca artystyczny), Rafał Bieńkowski (twórca fanpage Stalowa Wola z Lotu Ptaka, filmowiec, fotograf, laureat „Gałązki Sosny” 2025), Błażej Łakomczyk (pracownik ds. kultury UM).

A oto zwycięzcy:

Literatura: Wojciech Krzysztof Ogórek.

Wydarzenie kulturalne: Mirosław Iskra.

Szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki: Andrzej Tomczyk.

Debiut artystyczny: Oleksandra Martyshchuk, Magdalena Sajdak.

Zaskoczenie i docenienie

- Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tej nagrody. Widziałam, jakie osobistości były nominowane i miałam poczucie, że jako jedyny „rodzynek” ze świata fantastyki trochę odstaję od reszty. Tym bardziej to dla mnie ogromnie miłe i bardzo niespodziewane wyróżnienie. To także pewnego rodzaju spełnienie marzeń, bo nie przypuszczałam, że już przy swoim debiucie uda mi się zdobyć jakąkolwiek nagrodę. Trylogię mam już zakończoną, ale właśnie zaczynałam pracę nad nową książką i ta nagroda jeszcze bardziej zmotywowała mnie do pisania – tak swój laur skomentowała Magdalena Sajdak.

- Najbardziej mnie cieszy zauważenie tego co robimy. Rozwadowska Makieta Kolejowa to nie tylko cyfrowo sterowana makieta pociągów, ale przede wszystkim miejsce, w którym opowiadamy historię kolei w Rozwadowie: od przyjazdu pierwszego parowozu aż po współczesność. Zależy nam, by mieszkańcy i odwiedzający mogli nie tylko zobaczyć eksponaty, ale też poczuć klimat dawnych podróży koleją – tak z kolei komentował inny laureat Andrzej Tomczyk.

- Powiem szczerze, że zupełnie się tego nie spodziewałem. Samo zaproszenie było dla mnie dużym zaskoczeniem. Tym bardziej cieszę się, że mogę dziś tutaj być i odebrać tę nagrodę. To dla mnie ogromne wyróżnienie i swego rodzaju zwieńczenie mojej pracy oraz twórczości artystycznej, którą rozwijam już od blisko 15 lat. To niesamowite uczucie i ogromna wdzięczność za to, że zostałem doceniony – a to głos kolejnego laureata, Mirosława Iskry.

Magia Anny German

Wieczór uświetnił koncert, podczas którego wykonano utwory z repertuaru Anny German. Usłyszeliśmy zarówno największe przeboje, takie jak: „Tańczące Eurydyki”, „Cztery karty” czy „Człowieczy los”, jak również mniej znane, lecz niezwykle poruszające kompozycje ukazujące szerokość muzycznych inspiracji artystki.

Na scenie zaprezentowali się soliści: Monika Urlik, Michał Janicki, Anastazja Simińska, Milena Lange oraz Katarzyna Zawada. Towarzyszyli im wokaliści ze Stalowej Woli oraz chór przygotowany przez Ewę Woynarowską. Całość dopełniła Warsaw Impressione Orchestra pod batutą Piotra Wijatkowskiego, a wydarzenie poprowadziła znana i ceniona aktorka Laura Łącz.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
W Warszawie trzy medale dla strażaków ze Stalowej Woli
Stalowa Wola
W Warszawie trzy medale dla strażaków ze Stalowej Woli
Deszcz nie zatrzymał Marszu Godności Osób z Niepełnosprawnościami
Stalowa Wola
Deszcz nie zatrzymał Marszu Godności Osób z Niepełnosprawnościami
Miał ponad 3 promile i próbował odjechać autem
Stalowa Wola
Miał ponad 3 promile i próbował odjechać autem
Profesor Zbigniew Pater Honorowym Obywatelem Gminy Radomyśl nad Sanem
Radomyśl nad Sanem
Profesor Zbigniew Pater Honorowym Obywatelem Gminy Radomyśl nad Sanem
Dyrektorzy szkół w Stalowej Woli z nominacjami na kolejne lata
Stalowa Wola
Dyrektorzy szkół w Stalowej Woli z nominacjami na kolejne lata
3 miesiące płatnego wolnego? Jest nowa propozycja dla pracowników
3 miesiące płatnego wolnego? Jest nowa propozycja dla pracowników
„Czysta Karta” w stalowowolskiej bibliotece. Oddasz książki bez kary
Stalowa Wola
„Czysta Karta” w stalowowolskiej bibliotece. Oddasz książki bez kary
Wyjątkowy jubileusz w Golcach. Pani Genowefa skończyła 100 lat
Jarocin
Wyjątkowy jubileusz w Golcach. Pani Genowefa skończyła 100 lat
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu