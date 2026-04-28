„Gałązka Sosny 2026” w Stalowej Woli. Koncert poświęcony Annie German

Koncert wpisuje się w wieloletnią tradycję nagrody „Gałązka Sosny”, przyznawanej osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla kultury.

Wieczór będzie muzycznym hołdem dla Anny German w 90. rocznicę jej urodzin. Publiczność usłyszy m.in. „Tańczące Eurydyki”, „Cztery karty” i „Człowieczy los”, a także inne utwory artystki.

Na scenie wystąpią znani soliści, w tym Monika Urlik, Michał Janicki, Anastazja Simińska, Milena Lange i Kasia Zawada. Towarzyszyć im będą wokaliści ze Stalowej Woli oraz chór Ewy Woynarowskiej. Całość uzupełni Warsaw Impressione Orchestra pod dyrekcją Piotra Wijatkowskiego, a koncert poprowadzi Laura Łącz.

To będzie wieczór pełen muzyki, emocji i wspomnień, wpisujący się w ideę „Gałązki Sosny” - święta kultury w Stalowej Woli.

Zapowiedź koncertu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie zaproszenia zostały już rozdane!