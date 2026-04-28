Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 28 kwietnia 2026

„Gałązka Sosny 2026” w Stalowej Woli. Koncert poświęcony Annie German

W ramach tegorocznej edycji nagrody „Gałązka Sosny” Stalowa Wola zaprasza na wyjątkowy koncert „Anna German - Biały Anioł Polskiej Piosenki”, który odbędzie się 7 maja w Miejskim Domu Kultury.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Koncert wpisuje się w wieloletnią tradycję nagrody „Gałązka Sosny”, przyznawanej osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla kultury.

Wieczór będzie muzycznym hołdem dla Anny German w 90. rocznicę jej urodzin. Publiczność usłyszy m.in. „Tańczące Eurydyki”, „Cztery karty” i „Człowieczy los”, a także inne utwory artystki.

Na scenie wystąpią znani soliści, w tym Monika Urlik, Michał Janicki, Anastazja Simińska, Milena Lange i Kasia Zawada. Towarzyszyć im będą wokaliści ze Stalowej Woli oraz chór Ewy Woynarowskiej. Całość uzupełni Warsaw Impressione Orchestra pod dyrekcją Piotra Wijatkowskiego, a koncert poprowadzi Laura Łącz.

To będzie wieczór pełen muzyki, emocji i wspomnień, wpisujący się w ideę „Gałązki Sosny” - święta kultury w Stalowej Woli.

Zapowiedź koncertu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie zaproszenia zostały już rozdane!

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

zobacz wszystkie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu