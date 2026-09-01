Nowymi drużynami w podkarpackiej 3 lidze będa: Piłkarskie Nadzieje Stali Mielec, Żółwie Ninja Leżajsk, Marko Nowy Kamień, Podlesianka Podlesie. Zespół FC Coala Containers Łańcut będzie występował jako Magiczni Futsal Rzeszów, a stawkę uzupełnią: Futsal Aniela Nowa Sarzyna, KF Stal Mielec, Sympatyczni Nisko, Tech-Project Futsal Team Jarosław, Futsal-Tryńcza Wisłosania Tryńcza, ZMM Maxpol Rzeszów, CSA PRz/AZS Heiro II Rzeszów, I Love This Game Przeworsk, Gminny Klub Sportowy Futsal Zarzecze.
Stalowa Wola Nisko 1 września 2026
Futsal na Podkarpaciu nabiera rozpędu
Aż 14 drużyn zgłosiło się do rozgrywek 3. Ligi Futsalu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2026/27. Pierwszą kolejkę zaplanowano na drugą połowę listopada. Przypomnijmy, że przed rokiem 3 liga składała się z 10 zespołów. Wśród nich mieliśmy swojego reprezentanta, którym byli Sympatyczni Nisko.
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