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W ubiegłym sezonie Sympatyczni Nisko zakończyli rozgrywki na półfinale baraży ply-off, w których ulegli Pizzerii Aniela Nowa Sarzyna
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Stalowa Wola Nisko 1 września 2026

Futsal na Podkarpaciu nabiera rozpędu

Aż 14 drużyn zgłosiło się do rozgrywek 3. Ligi Futsalu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2026/27. Pierwszą kolejkę zaplanowano na drugą połowę listopada. Przypomnijmy, że przed rokiem 3 liga składała się z 10 zespołów. Wśród nich mieliśmy swojego reprezentanta, którym byli Sympatyczni Nisko.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Nowymi drużynami w podkarpackiej 3 lidze będa: Piłkarskie Nadzieje Stali Mielec,  Żółwie Ninja Leżajsk, Marko Nowy Kamień, Podlesianka Podlesie. Zespół FC Coala Containers Łańcut będzie występował jako Magiczni Futsal Rzeszów, a stawkę uzupełnią: Futsal Aniela Nowa Sarzyna, KF Stal Mielec, Sympatyczni Nisko, Tech-Project Futsal Team Jarosław, Futsal-Tryńcza Wisłosania Tryńcza, ZMM Maxpol Rzeszów, CSA PRz/AZS Heiro II Rzeszów, I Love This Game Przeworsk, Gminny Klub Sportowy Futsal Zarzecze.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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