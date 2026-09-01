1 września 2026

Futsal na Podkarpaciu nabiera rozpędu

Aż 14 drużyn zgłosiło się do rozgrywek 3. Ligi Futsalu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2026/27. Pierwszą kolejkę zaplanowano na drugą połowę listopada. Przypomnijmy, że przed rokiem 3 liga składała się z 10 zespołów. Wśród nich mieliśmy swojego reprezentanta, którym byli Sympatyczni Nisko.