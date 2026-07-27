Front burzowy nadciąga nad region. IMGW ostrzega mieszkańców powiatu stalowowolskiego

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od godziny 13.00 do 19.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk oszacowano na 80 procent.

Według prognoz IMGW burzom mogą miejscami towarzyszyć intensywne opady deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 85 km/h. Lokalnie może spaść również grad. Burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód.

Jak prognozują synoptycy, najniebezpieczniejsze zjawiska mogą występować od godzin południowych do wieczora. Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, w tym Podkarpacia.

Przed nadejściem burzy warto zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach i posesjach. Należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni oraz nie parkować samochodów w pobliżu drzew. W czasie burzy najbezpieczniej pozostać w budynku i śledzić aktualne komunikaty służb.

Źródłem danych meteorologicznych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Komunikat dotyczący powiatu stalowowolskiego.