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Sokół Kamień - mistrz jesiennej rundy sezonu 2026/27 (fot. Dawid Sączawa)
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Jarocin 10 listopada 2026

Fotel lidera do wiosny pozostanie w Kamieniu

Mimo remisu z LZS Zdziary w ostatniej kolejce Sokół Kamień już na kolejkę przed końcem rundy zapewnił sobie mistrzostwo jesieni w stalowowolskiej „okręgówce”. Żadna z drużyn nie odbierze mu pierwszego miejsca przed zimową przerwą, dlatego fotel lidera pozostanie w Kamieniu aż do wiosny. Szansę na dalsze ściganie Sokoła zaprzepaściła Stal II Stalowa Wola, remisując w Gorzycach. Powody do satysfakcji ma również Łęg Stany, który odniósł pierwsze domowe zwycięstwo w sezonie.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wyniki 14. kolejki

Łęg Stany - Truck Kotowa Wola 3:2 (2:0)
1:0 Surowiec (4), Kvaterniuk (5), 2:1 Nawrocki (74), 23:2 Studnicki (76), 3:2 Soschuk 988)
Olimpia Pysznica - Podlesianka Kamień 2:0 (1:0)
1:0 M.Młynarczyk (19), 2:0 A.Golik (63)
Stal Nowa Dęba - Sparta Jeżowe 4:1 (1:1)
1:0 Mucha 99), 1:1 Szymecki (23), 2:1 Głod (60), 3:1 Amjad (76), 4:1 Trela 990)
Stal Gorzyce - Stal II Stalowa Wola 2:2 (1:1)
0:11 Walicki (25), 1:1 Pereira (30), 1:2 Walicki (58), 2:2 Rodrigo (78)
Sokół Kamień - Zdziary 2:2 (0:1)
0:1 Machut (17), 0:2 Sobiło (57), 1:2 Wójcik (60), 2:2 Głodowski (85),
Słowianin Grębów - Siarka II Tarnobrzeg 0:4 (0:1)
0:1 Zawadzki (9), 0:2 Kmiećkowiak (55), 0:3 Zawół (67), 0:4 Smak (88)
Unia Nowa Sarzyna - Czarni Lipa 2:0 (0:0)
1:0 Mieleszko (49), 2:0 Łuczak (71)
ŁKS Łowisko - Tanew Wólka Tanewska 0:0

Tabela za superscore.pl

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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