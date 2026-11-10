10 listopada 2026

Fotel lidera do wiosny pozostanie w Kamieniu

Mimo remisu z LZS Zdziary w ostatniej kolejce Sokół Kamień już na kolejkę przed końcem rundy zapewnił sobie mistrzostwo jesieni w stalowowolskiej „okręgówce”. Żadna z drużyn nie odbierze mu pierwszego miejsca przed zimową przerwą, dlatego fotel lidera pozostanie w Kamieniu aż do wiosny. Szansę na dalsze ściganie Sokoła zaprzepaściła Stal II Stalowa Wola, remisując w Gorzycach. Powody do satysfakcji ma również Łęg Stany, który odniósł pierwsze domowe zwycięstwo w sezonie.