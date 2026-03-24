„Flora Fantastica” wchodzi w decydującą fazę. Finał już w maju

Wraz z początkiem wiosny prace wyraźnie przyspieszyły. Uczestnicy biorą udział w warsztatach teatralnych, tanecznych, wokalnych i plastycznych, podczas których nie tylko doskonalą swoje umiejętności, ale także przygotowują elementy wspólnego spektaklu.

Projekt wkracza teraz w kluczowy etap - łączenia pracy poszczególnych grup w jedną spójną całość. Coraz częściej odbywają się wspólne próby, które mają doprowadzić do stworzenia widowiska opartego na motywach natury.

Finał przedsięwzięcia zaplanowano na 14 maja. To właśnie wtedy młodzi artyści zaprezentują efekty swojej kilkumiesięcznej pracy na scenie.

Organizatorzy podkreślają, że „Flora Fantastica” to nie tylko działania artystyczne, ale także przestrzeń do integracji i rozwijania kreatywności. Projekt pokazuje, jak duże znaczenie ma wspólna praca i dostęp do wartościowej oferty kulturalnej dla najmłodszych mieszkańców regionu.