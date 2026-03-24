Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Nisko 24 marca 2026

„Flora Fantastica” wchodzi w decydującą fazę. Finał już w maju

Projekt „Flora Fantastica - na styku sztuki i natury”, realizowany przez NCK Sokół w Nisku przy wsparciu ORLEN, wchodzi w kolejną fazę. Inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży łączy edukację kulturalną z rozwijaniem artystycznych pasji.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wraz z początkiem wiosny prace wyraźnie przyspieszyły. Uczestnicy biorą udział w warsztatach teatralnych, tanecznych, wokalnych i plastycznych, podczas których nie tylko doskonalą swoje umiejętności, ale także przygotowują elementy wspólnego spektaklu.

Projekt wkracza teraz w kluczowy etap - łączenia pracy poszczególnych grup w jedną spójną całość. Coraz częściej odbywają się wspólne próby, które mają doprowadzić do stworzenia widowiska opartego na motywach natury.

Finał przedsięwzięcia zaplanowano na 14 maja. To właśnie wtedy młodzi artyści zaprezentują efekty swojej kilkumiesięcznej pracy na scenie.

Organizatorzy podkreślają, że „Flora Fantastica” to nie tylko działania artystyczne, ale także przestrzeń do integracji i rozwijania kreatywności. Projekt pokazuje, jak duże znaczenie ma wspólna praca i dostęp do wartościowej oferty kulturalnej dla najmłodszych mieszkańców regionu.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu