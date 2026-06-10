„Flor Magica - opowieść dawnego Meksyku” na scenie MDK

Przedstawienie przeniesie widzów do niewielkiego meksykańskiego miasteczka, w którym od wielu lat rośnie magiczny kwiat. Według legendy niezwykła roślina uratowała mieszkańców przed wielkim niebezpieczeństwem. Od tamtej pory życie toczy się tam spokojnie, aż do dnia corocznego święta targowego, które przyniesie wydarzenia zmieniające losy bohaterów.

Na scenie wystąpią uczestnicy Akademii Musicalu, soliści grupy wokalnej RDK, Dziecięce Zespoły Taneczne Malinki i Poziomki oraz Teatr Tańca Flow.

Za scenariusz, choreografię, reżyserię oraz teksty utworów odpowiada Sylwia Świątek-Olejnik. Przygotowaniem wokalnym zajęła się Karolina Nowak. Oświetlenie przygotował Tomasz Dec, nagłośnienie Mariusz Dul, a wizualizacje Arkadiusz Dul. Kostiumy powstały w Pracowni Krawieckiej MDK, natomiast scenografię przygotowali Lidia Biernat i Arkadiusz Tonderys.

Bilety w cenie 15 zł są dostępne w kasie Miejskiego Domu Kultury oraz online na stronie MDK.