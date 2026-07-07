Flisackie tradycje i podkarpacka gościnność. Wyjątkowe święto rzecznych tradycji w Ulanowie

Ulanów znów stał się stolicą polskiego flisactwa

W minioną sobotę, 4 lipca 2026 roku, rzeka San stała się tłem dla niezwykłego wydarzenia „Flisackie dziedzictwo marką Podkarpacia / Międzynarodowe Dni Flisactwa 2026 w Ulanowie / Ogólnopolski Zlot Tradycyjnych Jednostek Pływających Ulanów 2026”.

Impreza, która w tym roku zbiegła się z wyjątkowym jubileuszem 35-lecia reaktywacji Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary, przyciągnęła pasjonatów rzemiosła szkutniczego, oficjalne delegacje oraz mieszkańców regionu pragnących dotknąć żywej tradycji wpisanej na listę UNESCO. Partnerem wydarzenia było Województwo Podkarpackie w ramach programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

Chrzest Galara Ulanowskiego i parada na Sanie

Świętowanie nad Sanem rozpoczęło się już o godzinie 16.00 od spływów galarami, podczas których chętni mogli podziwiać malownicze nadsańskie krajobrazy.

Oficjalna część wydarzenia ruszyła o godzinie 17.00 od niezwykle widowiskowego momentu – uroczystego „chrztu” nowej flisackiej łodzi, Galara Ulanowskiego. Chwilę później oczy wszystkich zgromadzonych na brzegu skierowały się na nurt rzeki, gdzie odbyła się wspaniała parada tradycyjnych jednostek pływających. Widzowie obserwowali uroczyste wpłynięcie flotylli VIII Flisu „Pod prąd”, która dumnie prezentowała się na wodzie.

Podziękowania, tradycja i flisacki barszcz

Po przybyciu załóg do portu i uroczystym przywitaniu gości nadszedł czas na oficjalne podziękowania. Zasłużonym osobom dbającym o ciągłość nadrzecznego dziedzictwa wręczono pamiątkowe dyplomy i certyfikaty.

Uczestnicy zlotu mieli także niepowtarzalną okazję z bliska zwiedzić zacumowane jednostki oraz porozmawiać z flisakami o tajnikach dawnego rzemiosła.

Ulanów słynie z niezwykłej gościnności, dlatego nie mogło zabraknąć akcentów kulinarnych. Na każdego czekała darmowa degustacja legendarnego, tradycyjnego barszczu flisackiego.

Podkarpackie tradycje wciąż żyją

Zwieńczeniem pełnego wrażeń dnia była wspólna biesiada flisacka przy blasku ogniska i dźwiękach tradycyjnej muzyki, która trwała do późnych godzin wieczornych.

Wydarzenie po raz kolejny pokazało, że podkarpackie tradycje są wciąż żywe, a Podkarpacie to bez wątpienia dobry kierunek na wakacyjne odkrycia.

/artykuł sponsorowany/