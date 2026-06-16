Flisackie dziedzictwo marką Podkarpacia

Ulanów zaprasza na święto flisackiej tradycji

Międzynarodowe Dni Flisactwa to cykliczne wydarzenie, które co roku przyciąga miłośników historii, kultury i tradycji związanych z rzeką San. Tegoroczna edycja odbędzie się 4 lipca od godziny 17 w porcie rzecznym w Ulanowie.

Jednym z najbardziej widowiskowych momentów będzie parada tradycyjnych jednostek pływających oraz uroczyste wpłynięcie flotylli VIII flisu „Pod prąd”. Wyjątkowym punktem programu będzie także uroczysty chrzest flisackiej łodzi – Galara Ulanowskiego.

Spływy galarami, barszcz flisacki i biesiada przy ognisku

Na uczestników czeka wiele atrakcji. Już przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia, w godzinach 16.00–17.00, organizowane będą spływy galarami.

Po rozpoczęciu święta będzie można zwiedzać tradycyjne jednostki pływające, spróbować kultowego barszczu flisackiego oraz uczestniczyć w biesiadzie przy ognisku i muzyce.

Organizator i partner wydarzenia

Organizatorem wydarzenia jest Bractwo Flisackie pw. św. Barbary w Ulanowie. Partnerem Międzynarodowych Dni Flisactwa 2026 jest Województwo Podkarpackie.

Flisackie dziedzictwo od wieków stanowi ważną część historii Ulanowa i regionu. Wydarzenie jest okazją do pielęgnowania tych tradycji oraz poznania niezwykłej kultury ludzi związanych z rzeką.

/artykuł sponsorowany/