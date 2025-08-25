Miesięcznik
Finał Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie

Już jutro, 26 sierpnia w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli odbędzie się finałowy koncert XXXV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego.

XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Stalowej Woli-Rozwadowie trwa od 1 lipca, oferując wyjątkowe koncerty sakralne, kameralne i klasyczne w barokowym klasztorze Kapucynów.

Do tej pory wystąpili m.in. Georgij Agratina – fletnia Pana, cymbały, Jerzy Zelnik – narrator, aktor, Krystian Ochman – śpiew /zwycięzca Voice of Poland, Eurowizja/, Olivia Hausner – wokal, skrzypce /finalistka Mam Talent/, Robert Grudzień – organy, piano, Svitlana Pozdnysheva – organy, Natalia Kozub – skrzypce, Olga Gryszyna – piano, Chór „Lasowiacy” z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, Kateryna Serediuk – dyrygent, Janusz Turek – klarnet, Monika Kuca – piano, Rafał Ślusarczyk – trąbka, Maciej Banek – organy, Dorota Szostak-Gąska – mezzosopran, Jakub Gąska – tenor, Andrzej Sochocki – organy, Chór Kameralny Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, Kateryna Serediuk – dyrygent, Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian, Xiaotong Wang – skrzypce, Sebastian Kozub – wiolonczela.

W koncercie finałowym, który rozpocznie się o godz. 19.00 wystąpią Maciej Miecznikowski – wokal, gitara, piano, Nadiya Velychko – organy, Chór „Gaude Vitae” ze Stalowej Woli, Ewa Woynarowska – dyrygent.

