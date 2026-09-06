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Stalowa Wola 6 września 2026

Dziś finał STALOVE Festival, a za rok trzecia edycja! Prezydent już ją zapowiedział

Dwa festiwalowe dni i koncerty największych gwiazd już za nami, ale emocje na Błoniach nad Sanem jeszcze się nie kończą. W niedzielę, 6 września, odbędzie się finał STALOVE Festival 2026. Tymczasem już wiadomo, że impreza powróci za rok – jej trzecią edycję zapowiedział prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Pierwszy dzień festiwalu należał przede wszystkim do młodszej publiczności. W piątek na dużej scenie pojawili się Asster, Young Igi, Young Leosia oraz Gibbs i Opał. Koncerty przyciągnęły na Błonia nad Sanem tłumy fanów rapu i hip-hopu.

W sobotę przyszedł czas na rockowe i alternatywne brzmienia. Publiczność bawiła się podczas koncertów zespołów Akurat, Lordofon i Myslovitz. Na dużej scenie wystąpiła również Ewa Koc z repertuarem Króla i Tyszkowskiego. Muzyka rozbrzmiewała także na małej scenie, gdzie zaprezentowali się The Side, Fever i Jolly Roger.

Trzecia edycja STALOVE Festival już zapowiedziana

Pod koniec sobotnich koncertów na scenie pojawił się prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Zaprosił publiczność do udziału w finałowym dniu imprezy, ale przekazał również ważną wiadomość – STALOVE Festival powróci za rok.

Prowadząca wieczór przypomniała, że podczas pierwszej edycji festiwal miał jedną scenę, a w tym roku koncerty odbywają się już na dwóch. Zapytała więc, czy podczas trzeciej odsłony pojawią się trzy sceny. Prezydent zwrócił się z tym pytaniem do zgromadzonej publiczności, która zareagowała entuzjastycznie. Konkretów jeszcze nie zdradził, ale zapowiedział, że organizatorzy postarają się za rok zaskoczyć uczestników.

Niedzielny finał STALOVE Festival

Ostatni dzień wydarzenia rozpocznie się o godz. 17.30. Jako pierwsze na małej scenie wystąpią Ola i Ala Tracz Band.

Na dużej scenie koncerty rozpoczną się o godz. 18. Zobaczymy na niej Zalię i Anię Karwan, a jedną z największych gwiazd wieczoru będzie Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów. Finałowy koncert zagra Grubson.

Program na niedzielę, 6 września

Duża scena

  • godz. 18.00 – Zalia
  • godz. 19.30 – Ania Karwan
  • godz. 21.00 – Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów
  • godz. 22.30 – Grubson

Mała scena

  • godz. 17.30 – Ola i Ala Tracz Band
  • godz. 19.00, 20.30 i 22.00 – Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

Na festiwal bezpłatnym autobusem

Organizatorzy zapewnili również bezpłatny dojazd na STALOVE Festival. W niedzielę od godz. 14 na wszystkich liniach MZK kasowniki będą wyłączone, a dodatkowo uruchomione zostaną specjalne linie festiwalowe. Dzięki temu uczestnicy mogą wygodnie dotrzeć na Błonia nad Sanem i bezpiecznie wrócić po zakończeniu koncertów. Szczegółowy rozkład znajduje się na stronie MZK.

Koncerty odbywają się na Błoniach nad Sanem w Stalowej Woli. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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