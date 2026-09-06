Pierwszy dzień festiwalu należał przede wszystkim do młodszej publiczności. W piątek na dużej scenie pojawili się Asster, Young Igi, Young Leosia oraz Gibbs i Opał. Koncerty przyciągnęły na Błonia nad Sanem tłumy fanów rapu i hip-hopu.

W sobotę przyszedł czas na rockowe i alternatywne brzmienia. Publiczność bawiła się podczas koncertów zespołów Akurat, Lordofon i Myslovitz. Na dużej scenie wystąpiła również Ewa Koc z repertuarem Króla i Tyszkowskiego. Muzyka rozbrzmiewała także na małej scenie, gdzie zaprezentowali się The Side, Fever i Jolly Roger.

Trzecia edycja STALOVE Festival już zapowiedziana

Pod koniec sobotnich koncertów na scenie pojawił się prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Zaprosił publiczność do udziału w finałowym dniu imprezy, ale przekazał również ważną wiadomość – STALOVE Festival powróci za rok.

Prowadząca wieczór przypomniała, że podczas pierwszej edycji festiwal miał jedną scenę, a w tym roku koncerty odbywają się już na dwóch. Zapytała więc, czy podczas trzeciej odsłony pojawią się trzy sceny. Prezydent zwrócił się z tym pytaniem do zgromadzonej publiczności, która zareagowała entuzjastycznie. Konkretów jeszcze nie zdradził, ale zapowiedział, że organizatorzy postarają się za rok zaskoczyć uczestników.

Niedzielny finał STALOVE Festival

Ostatni dzień wydarzenia rozpocznie się o godz. 17.30. Jako pierwsze na małej scenie wystąpią Ola i Ala Tracz Band.

Na dużej scenie koncerty rozpoczną się o godz. 18. Zobaczymy na niej Zalię i Anię Karwan, a jedną z największych gwiazd wieczoru będzie Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów. Finałowy koncert zagra Grubson.

Program na niedzielę, 6 września

Duża scena