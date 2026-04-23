Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

Organizatorem Olimpiady był Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Urzędem Patentowym RP.

Jak podkreślają organizatorzy, „Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i jej celem jest zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.”

Do finału zakwalifikowało się 55 uczniów z całej Polski wyłonionych w eliminacjach szkolnych i okręgowych. Wśród nich znaleźli się także reprezentanci gospodarzy – RCEZ w Nisku.

Rywalizacja przebiegała w kilku etapach. Pierwsza część miała formę testu elektronicznego, kolejna odbyła się 9 kwietnia w hali sportowej RCEZ w Nisku. Drugiego dnia uczestnicy przystąpili do części ustnej. W międzyczasie młodzież zwiedziła Ulanów i okoliczne atrakcje, a także Branżowe Centrum Umiejętności w Nisku.

Najlepszy wynik w olimpiadzie uzyskał Bartosz Wawrzyński z II Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie. Uczestnicy finału uzyskali m.in. zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz możliwość ubiegania się o indeksy na wybrane uczelnie w kraju.

W gronie finalistów znaleźli się również uczniowie RCEZ w Nisku:

– Szymon Tofil, klasa 3B – finalista

– Konrad Klusek, klasa 3A – finalista

Uroczyste podsumowanie wydarzenia zgromadziło liczne grono przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, instytucji oświatowych i partnerów wydarzenia. Obecni byli m.in. Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Grzegorz Patruś oraz przedstawiciele uczelni i firm współpracujących z RCEZ.

W trakcie gali wręczono także odznaczenia i tytuły przyznane przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów.

- Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości, po raz piaty organizowana w naszym powiecie, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, to dowód na to, że nasza szkoła kształci na wysokim poziomie, rozwija pasje techniczne i jest świetnym organizatorem takiego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że jako organ prowadzący możemy wspierać młodych ludzi z całej Polski w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań - mówił Starosta Robert Bednarz.

- Dziękujemy Polskiemu Związkowi Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, który kolejny raz nam zaufał i powierzył misje organizacji finału ogólnopolskiego Olimpiady. Dziękujemy uczestnikom i opiekunom z całej Polski za trud włożony w przygotowanie. Mamy nadzieję, że to nie ostatni raz kiedy gościmy uzdolnioną młodzież - powiedział Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel.”

Wydarzenie objęte było patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Patentowego RP oraz władz wojewódzkich i samorządowych.

Organizatorzy podkreślają, że olimpiada nie tylko promuje wiedzę techniczną, ale także integruje młodzież i inspiruje do dalszego rozwoju w obszarze innowacji i wynalazczości.

Fot. RCEZ w Nisku