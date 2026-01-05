Miesięcznik
To tutaj, na stadionie w Stanach odbędzie się w maju ielki Finał akcji „Mistrzostwa Twojego Świata” (fot. KS Łęg Stany/facebook)
5 stycznia 2026

Finał Mistrzostwa Twojego Świata na stadionie Łęgu. Stany w Kanale Zero

23 maja 2026 roku na stadionie w Stanach, na którym mecze ligowe rozgrywa aktualny lider grupy I klasy A, odbędzie się Wielki Finał akcji „Mistrzostwa Twojego Świata”, realizowanej przez markę Warka i Kanał Zero. Do 26 stycznia trwają zapisy. Można zgłaszać drużyny seniorskie, które w sezonie 2025/26 uczestniczą w rozgrywkach lig okręgowych i niższych klas, i dołączyć materiał wideo promujący swój klub.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

„Mistrzostwa Twojego Świata” to pierwsza na taką skalę inicjatywa Warki, która daje klubom z lig okręgowych i niższych szansę zaistnienia w ogólnopolskiej przestrzeni medialnej oraz walki o cenne nagrody. W pierwszym etapie — poprzez głosowanie — wyłonionych zostanie 16 drużyn, po jednej z każdego województwa. Ich herby trafią na limitowaną serię puszek Warki, która wiosną pojawi się w ogólnopolskiej sprzedaży.

Spośród wyróżnionych zespołów wybrane zostaną drużyny, które przystąpią do rywalizacji o udział w finale oraz sponsoring Warki na sezon 2026/2027 o wartości 60 tys. zł.  Ostateczne rozstrzygnięcie poznamy podczas finału, jaki zostanie rozegrany w Stanach.

Do akcji mogą zgłaszać się drużyny seniorskie (pełnoletnie) biorące udział w sezonie 2025/2026 w rozgrywkach V ligi oraz niższych klas: okręgowej, A, B i C. Zgłoszenie polega na nagraniu wideo konkursowego, wgraniu go na stronę akcji oraz, jeśli to możliwe, opublikowaniu w mediach społecznościowych klubu. Zgłoszenia i głosowanie w etapie eliminacyjnym trwają do końca stycznia 2026 roku. Udział w „Mistrzostwach Twojego Świata” jest bezpłatny. Koszty logistyczne, takie jak transport, noclegi czy wyżywienie, pokrywa sponsor projektu. Wszystkie materiały wideo publikowane będą na stronie akcji, a relacje z dalszych etapów pojawią się w Kanale Zero oraz na oficjalnym kanale Warki w serwisie YouTube.

Szczegółowe zasady udziału określa Regulamin akcji „Mistrzostwa Twojego Świata w Stanach”, dostępny na stronie warka.com.pl.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

