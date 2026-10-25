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Stalowa Wola 25 października 2026

Filip Klimek ze Stali Boxing Team triumfuje w Sanoku na gali Hegemon 3

W sobotę, 24 października w hali Uczelni Państwowej w Sanoku rozpocznie się trzecia edycja Gali Sportów Walki „Hegemon 3”. W jednym z czterech pojedynków bokserskich sanoccy kibice sportów walki zobaczyli w akcji Filipa Klimka ze Stalowej Woli. W kategorii senior w wadze do 70 kg reprezentant Stali Boxing Team zmierzył się Szymonem Łętochą (Boom Boxing Kraków) i wygrał decyzją sędziów 2:1.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Była to także walka kolegów z… Królewskiego. Obydwaj pięściarze znajdują się w kadrze zespołu Królewski Kraków, beniaminka Polskiej Ligi Boksu. Ich pojedynek dostarczył widowni sporo emocji. Od pierwszej do ostatniej sekundy toczył się twardy bój o zwycięstwo.

W walce wieczoru (senior, - 90 kg) naprzeciw siebie stanęli Adam Tutak - wychowanek Textom Samuraj Sanok, punktujący w lidze dla Królewskiego Kraków oraz Marian Ivanitskyi z Ringu Busko-Zdrój- klubu RTX Golden Nowy Sącz, walczący w lidze dla Golden Team Nowy Sącz. Walka zakończyła się zwycięstwem na punkty (3:0) sanoczanina, reprezentanta Polski, ubiegłorocznego ćwierćfinalisty ME w Liverpoolu i młodzieżowego mistrza Polski.

Trzecia edycja Hegemona nawiązuje do obchodów 660. rocznicy ponowienia praw miejskich dla Sanoka przez Króla Kazimierza Wielkiego.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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