Filip Klimek ze Stali Boxing Team triumfuje w Sanoku na gali Hegemon 3

Była to także walka kolegów z… Królewskiego. Obydwaj pięściarze znajdują się w kadrze zespołu Królewski Kraków, beniaminka Polskiej Ligi Boksu. Ich pojedynek dostarczył widowni sporo emocji. Od pierwszej do ostatniej sekundy toczył się twardy bój o zwycięstwo.

W walce wieczoru (senior, - 90 kg) naprzeciw siebie stanęli Adam Tutak - wychowanek Textom Samuraj Sanok, punktujący w lidze dla Królewskiego Kraków oraz Marian Ivanitskyi z Ringu Busko-Zdrój- klubu RTX Golden Nowy Sącz, walczący w lidze dla Golden Team Nowy Sącz. Walka zakończyła się zwycięstwem na punkty (3:0) sanoczanina, reprezentanta Polski, ubiegłorocznego ćwierćfinalisty ME w Liverpoolu i młodzieżowego mistrza Polski.

Trzecia edycja Hegemona nawiązuje do obchodów 660. rocznicy ponowienia praw miejskich dla Sanoka przez Króla Kazimierza Wielkiego.