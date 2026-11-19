Sankcja obowiązuje od 13 listopada 2026 roku, a informacja o niej pojawiła się w oficjalnym rejestrze światowej federacji 18 listopada. FIFA nie ujawniła szczegółów sprawy ani nazwiska zawodnika, który dochodzi swoich należności. Wiadomo natomiast, że tego rodzaju sankcje są najczęściej konsekwencją nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec piłkarzy, trenerów lub innych klubów.

Nieoficjalnie mówi się, że sprawa może dotyczyć któregoś z zagranicznych zawodników, którzy w przeszłości reprezentowali barwy Stali. Jednym z możliwych tropów jest Słowak Lukáš Hrničar. To jednak na razie niepotwierdzone informacja i nie wiadomo, czy właśnie roszczenia któregoś z tej dwójki doprowadziły do decyzji FIFA.

Jeżeli klub ureguluje należności będące podstawą decyzji FIFA i przedstawi odpowiednie potwierdzenie, będzie mógł ubiegać się o zniesienie zakazu. W przeciwnym razie sankcja obejmie trzy kolejne okienka transferowe, a to oznacza, że zawodnicy, którzy są w kadrze Stali będą mogli odchodzić z klubu - zarówno na zasadzie transferu definitywnego, wypożyczenia, jak i po wygaśnięciu lub rozwiązaniu kontraktu - natomiast klub nie będzie mógł rejestrować nowych.

Nie tylko Stali pogroziła FIFA. To samo spotkało kilka innych polskich klubów: Radomiaka, Górnik Wałbrzych, Kotwicę Kołobrzeg, Skrę Częstochowa i Stal Kraśnik.

Dodać jeszcze należy, że w przypadku Radomiaka to już… szósta taka sankcja nałożona na ten klub w 2026 roku. Poprzednie zakazy były zdejmowane stosunkowo szybko po uregulowaniu należności przez klub.