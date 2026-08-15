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Stalowa Wola 15 sierpnia 2026

Festiwal Historyczny w Rozwadowie. Muzeum dostało dofinansowanie

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli otrzymało dofinansowanie z programu WspółKultura 2026, realizowanego przy wsparciu budżetu Województwa Podkarpackiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na organizację Festiwalu Historycznego w Rozwadowie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie będzie poświęcone historii Rozwadowa z okresu międzywojennego. Organizatorzy chcą przybliżyć uczestnikom dzieje dawnego miasta oraz jego tradycje.

Festiwal ma być okazją do poznania historii Rozwadowa w nieco innej formie. Muzeum zapowiada wydarzenie o charakterze edukacyjnym, które pozwoli spojrzeć na przeszłość tej części dzisiejszej Stalowej Woli z nowej perspektywy.

Festiwal odbędzie się w ostatni weekend sierpnia. Szczegółowy program wydarzenia nie został jeszcze podany.

Muzeum zachęca mieszkańców do wspólnego zakończenia wakacji i podróży do dawnego Rozwadowa.

Źródło: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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