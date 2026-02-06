Miesięcznik
Ferie zimowe 2026 z MOK w Rudniku nad Sanem

Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem przygotował bogaty program zajęć na ferie zimowe 2026, skierowany do dzieci i młodzieży w różnym wieku. W ofercie znalazły się warsztaty plastyczne, zajęcia kreatywne, spotkania z książką, wyjazdy edukacyjne oraz seanse kinowe. Ferie zostały podzielone na dwa tygodnie tematycznych aktywności.

Pierwszy tydzień ferii

Program rozpocznie się w poniedziałek, 16 lutego, warsztatami „Plasia stołówka - budujemy karmniki”, które odbędą się o godz. 11.00 w Centrum Wikliniarstwa. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 10. roku życia i obowiązują na nie zapisy.

We wtorek, 17 lutego, o godz. 10.00 w Filii Bibliotecznej w Kopkach zaplanowano zajęcia pod hasłem „Strona, która nie ucieknie - kreatywna zakładka”.

Kolejnego dnia, 18 lutego, dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach plastycznych „Tworzymy zimowe cuda” w Filii Bibliotecznej w Przędzelu (godz. 11.00).

W czwartek, 19 lutego, o godz. 11.00 w Centrum Wikliniarstwa odbędą się zajęcia „Mali malarze - kolorowa przygoda ze sztuką”, przeznaczone dla dzieci od 8. roku życia. Również w tym przypadku wymagane są wcześniejsze zapisy.

Pierwszy tydzień ferii zakończy się 20 lutego wyjazdem do Centrum Edukacji Multimedialnej w Nisku. Zbiórka zaplanowana jest na godz. 10.00 na parkingu przed Centrum Wikliniarstwa. Wyjazd skierowany jest do dzieci od 8 lat.

Drugi tydzień ferii

Drugi tydzień ferii rozpocznie się 23 lutego warsztatami „Zabawy z włóczką - tworzymy fantazyjne kucyki” (od 7 lat), które odbędą się o godz. 11.00 w Centrum Wikliniarstwa. Na zajęcia obowiązują zapisy.

We wtorek, 24 lutego, zaplanowano wyjazd do kina „Sokół” w Nisku na bajkę „Orzełek Iggy”. Zbiórka uczestników odbędzie się o godz. 9.45 na parkingu przed Centrum Wikliniarstwa. Wyjazd przeznaczony jest dla dzieci od 8 lat.

W środę, 25 lutego, o godz. 11.00 w Filii Bibliotecznej w Przędzelu odbędą się zajęcia „Ferie na wesoło” - dzień z grami planszowymi.

Czwartek, 26 lutego, to propozycja dla młodszych uczestników. W Filii Bibliotecznej w Kopkach zaplanowano zimową opowieść i zabawy inspirowane książką „Bądź dzielny, Pingwinku”.

Zimowy cykl zajęć zakończy się 27 lutego warsztatami „Lustereczko, powiedz przecie, jak cię zrobić i ozdobić w kwiecie?”, które odbędą się o godz. 11.00 w Centrum Wikliniarstwa. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 lat i wymagają wcześniejszych zapisów.

Dodatkowe informacje

Przez cały okres ferii zimowych prowadzone będą również zajęcia taneczne oraz cheerleadingowe, realizowane zgodnie ze stałym harmonogramem MOK.

Zapisy na zajęcia prowadzone są w Centrum Wikliniarstwa oraz telefonicznie pod numerem 15 649 26 13. Udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników w materiałach promocyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

