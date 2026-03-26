Faworytem będzie Sandecja, ale… co z tego?

Sandecja przyjedzie do Stalowej Woli po czterech zwycięstwach (GKS Jastrzębie-Zdrój 5:0, Hutnik 1:0, Chojniczanka 1:0, ŁKS II 4:1) i jednym remisie (Rekord 1:1). Zdobyła w tych meczach 12 bramek, straciła 2.

Stal wiosenny bilans ma zdecydowanie gorszy - zero zwycięstw, trzy remisy (Podhale 0:0, KKS Kalisz 1:1, Świt 0:0), dwie porażki (Unia 2:3, Śląsk II 0:1), 4 zdobyte i 4 stracone bramki.

Ale w 8. kolejce, w Nowym Sączu w pierwszym spotkaniu obydwu drużyn, trzy punkty zaksięgowała nasza drużyna. Stal wygrała 3:2, zapewniając sobie komplet punktów w końcówce meczu. W 86. minucie do remisu 2:2 doprowadził Jakub Svec, a w 90. minucie zwycięskiego gola strzelił Dawid Łącki. Obydwu nie ma już w Stali Stalowa Wola. Po tym meczu nasz zespół zasiadł na fotelu lidera II ligi. Na tydzień…

Dzisiaj sytuacja jest inna. To Sandecja jest wysoko, zajmuje piąte miejsce (40 pkt) , ze stratą do drugiej w tabeli Warty Poznań tylko 5 „oczek”, a Stal jest dwunasta (29 pkt) i tylko trzy punkty dzieli ją od strefy spadkowej.

Trzy ostatnie mecze Stali z Podhalem rozgrywane w Stalowej Woli przy Hutniczej zakończyły się zwycięstwami naszj drużyny:

28 stycznia 2025 (sparing): Stal - Sandecja 2:0 (1:0)

1-0 Kelechukwu Ibe-Torbi (8), 1-1 Jakub Svec (74).

28 marca 2023 (II liga): Stal - Sandecja 2:1 (0:0)

1-0 Jakub Górski (66), 1-1 Radosław Gołębiowski (76), 2-1 Arkadiusz Ziarko (86)



16 września 2009 (I liga): Stal - Sandecja 2:0 (0:0)

1-0 Cezary Czpak (698), 2-0 Jaromir Wieprzęć (74)

Mecz Stal Stalowa Wola - Sandecja Nowy Sącz, sobota, 28 marca, g. 14.

