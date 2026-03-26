W Nowym Sącz Stal przy mocnym wsparciu swoich kibiców pokonała Sandecję 3:2
Stalowa Wola 26 marca 2026

Faworytem będzie Sandecja, ale… co z tego?

Trzy ostatnie mecze Stali z Sandecją rozgrywane w Stalowej Woli kończyły się zwycięstwami „zielono-czarnych”. Czy także w najbliższą sobotę, po ostatnim gwizdku sędziego cieszyć się będą piłkarze, trenerzy i kibice „Stalówki”? Na to liczymy, ale też doskonale wszyscy sobie zdają sprawę, że ograć znakomicie spisujących się tej wiosny górali, będzie zadaniem niezwykle trudnym.

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Sandecja przyjedzie do Stalowej Woli po czterech zwycięstwach (GKS Jastrzębie-Zdrój 5:0, Hutnik 1:0, Chojniczanka 1:0, ŁKS II 4:1) i jednym remisie (Rekord 1:1). Zdobyła w tych meczach 12 bramek, straciła 2.
Stal wiosenny bilans ma zdecydowanie gorszy - zero zwycięstw, trzy remisy (Podhale 0:0, KKS Kalisz 1:1, Świt 0:0), dwie porażki (Unia 2:3, Śląsk II 0:1), 4 zdobyte i 4 stracone bramki.
Ale w 8. kolejce, w Nowym Sączu w pierwszym spotkaniu obydwu drużyn, trzy punkty zaksięgowała nasza drużyna. Stal wygrała 3:2, zapewniając sobie komplet punktów w końcówce meczu. W 86. minucie do remisu 2:2 doprowadził Jakub Svec, a w 90. minucie zwycięskiego gola strzelił Dawid Łącki. Obydwu nie ma już w Stali Stalowa Wola. Po tym meczu nasz zespół zasiadł na fotelu lidera II ligi. Na tydzień…
Dzisiaj sytuacja jest inna. To Sandecja jest wysoko, zajmuje piąte miejsce (40 pkt) , ze stratą do drugiej w tabeli Warty Poznań tylko 5 „oczek”, a Stal jest dwunasta (29 pkt) i tylko trzy punkty dzieli ją od strefy spadkowej.
Trzy ostatnie mecze Stali z Podhalem rozgrywane w Stalowej Woli przy Hutniczej zakończyły się zwycięstwami naszj drużyny:

28 stycznia 2025 (sparing): Stal - Sandecja 2:0 (1:0)
1-0 Kelechukwu Ibe-Torbi (8), 1-1 Jakub Svec (74).

28 marca 2023 (II liga): Stal - Sandecja 2:1 (0:0)
1-0 Jakub Górski (66), 1-1 Radosław Gołębiowski (76), 2-1 Arkadiusz Ziarko (86)

16 września 2009 (I liga): Stal - Sandecja 2:0 (0:0)
1-0 Cezary Czpak (698), 2-0 Jaromir Wieprzęć (74)

Mecz Stal Stalowa Wola - Sandecja Nowy Sącz, sobota, 28 marca, g. 14.

Zdjęcie Daniel Tracz / www.stal1938.pl

REKLAMA
