Recepta na szczęście
Stalowa Wola 5 listopada 2025

„Fantazmaty” Adama Magdziaka w Galerii TŁO

W sobotę, 8 listopada o godzinie 17, w Galerii TŁO Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli odbędzie się wernisaż wystawy „FANTAZMATY - Kształty umysłu / Formae mentis” autorstwa Adama Magdziaka. Artysta zaprasza widzów do świata, w którym granice między rzeczywistością a fantazją przestają istnieć, a obrazy stają się wizualnymi zapisami podświadomych myśli i emocji.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak sam autor przyznaje, jego malarstwo jest próbą wyjścia poza ramy racjonalnego postrzegania. - Każdy z obrazów to przestrzeń niczym sen - pełna symboli, znaczeń i możliwości interpretacji. Szukam harmonii w chaosie form, ale też spokoju, który pozwala zajrzeć w głąb siebie - mówi Adam Magdziak.

Wystawa „Fantazmaty” to nie tylko pokaz malarstwa, ale również metaforyczna podróż w głąb ludzkiej psychiki. Obrazy Magdziaka, pełne ekspresji i nastrojowej symboliki, tworzą zmysłową opowieść o tym, co niewypowiedziane i ukryte za zasłoną codzienności.

Po wernisażu, o godzinie 18.00 w sali kameralnej MDK, odbędzie się recital poety i barda Mirosława Czyżykiewicza, znanego z głębokich, emocjonalnych interpretacji i wyjątkowej muzycznej wrażliwości. Wstęp na oba wydarzenia jest wolny.

Adam Magdziak - artysta, który wrócił do malarstwa po latach

Adam Magdziak urodził się w 1958 roku w Zamościu, gdzie ukończył Liceum Sztuk Plastycznych. Studiował rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując w 1985 roku dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stefana Borzęckiego.

W czasie studiów współpracował z legendarną Piwnicą pod Baranami, tworząc scenografie i udostępniając swoje prace. Po latach przerwy, wypełnionych życiowymi wyzwaniami, powrócił do malarstwa - już z nowym spojrzeniem i dojrzałą refleksją.

Od 2015 roku współpracuje z Evoca Group Poland oraz galeriami w Hamburgu i Monachium. Jego obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Niemczech, na Węgrzech, w Kanadzie i USA.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

