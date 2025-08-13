Fałszywy mandat za wycieraczką? Uważaj w wakacje!

W kilku miejscach w kraju kierowcy znajdowali za wycieraczkami swoich aut wezwania do zapłaty, które na pierwszy rzut oka wyglądały bardzo oficjalnie. Były na nich logotypy instytucji państwowych, numery spraw, przywołania przepisów prawa, a nawet kod QR do „szybkiej płatności”. Dokumenty wyglądały jak prawdziwe mandaty – jednak to sprytne fałszywki.

Jak działa ten trik?

Oszuści liczą na to, że zaskoczony kierowca nie będzie analizował szczegółów, tylko szybko zapłaci wskazaną kwotę, by „mieć to z głowy”. Kod QR może prowadzić do fałszywej strony płatniczej lub zainfekować telefon złośliwym oprogramowaniem.

W rzeczywistości żadna służba w Polsce nie zostawia mandatów ani wezwań do zapłaty za wycieraczką. Prawdziwy mandat drogowy jest wręczany przez funkcjonariusza lub przesyłany pocztą w odpowiedniej procedurze.

Na co zwrócić uwagę?