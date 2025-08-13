Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
13 sierpnia 2025

Fałszywy mandat za wycieraczką? Uważaj w wakacje!

Wakacje w pełni. Wiele osób podróżuje po Polsce – jedni wracają do rodzinnych miejscowości, inni zwiedzają nadmorskie kurorty czy górskie szlaki. Samochody zaparkowane na miejskich parkingach czy przy atrakcjach turystycznych są teraz szczególnie „łakomym kąskiem” dla oszustów.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W kilku miejscach w kraju kierowcy znajdowali za wycieraczkami swoich aut wezwania do zapłaty, które na pierwszy rzut oka wyglądały bardzo oficjalnie. Były na nich logotypy instytucji państwowych, numery spraw, przywołania przepisów prawa, a nawet kod QR do „szybkiej płatności”. Dokumenty wyglądały jak prawdziwe mandaty – jednak to sprytne fałszywki.

Jak działa ten trik?

Oszuści liczą na to, że zaskoczony kierowca nie będzie analizował szczegółów, tylko szybko zapłaci wskazaną kwotę, by „mieć to z głowy”. Kod QR może prowadzić do fałszywej strony płatniczej lub zainfekować telefon złośliwym oprogramowaniem.

W rzeczywistości żadna służba w Polsce nie zostawia mandatów ani wezwań do zapłaty za wycieraczką. Prawdziwy mandat drogowy jest wręczany przez funkcjonariusza lub przesyłany pocztą w odpowiedniej procedurze.

Na co zwrócić uwagę?

  • Nie skanuj kodów QR ani nie otwieraj podejrzanych linków.

  • Sprawdź dokładnie nazwę instytucji – w fałszywkach często jest ona minimalnie zmieniona.

  • Nie wpłacaj pieniędzy na konto, którego nie możesz potwierdzić w oficjalnym źródle.

  • Jeśli znajdziesz taki dokument, zrób zdjęcie i zgłoś sprawę policji lub straży miejskiej.

