Fałszywe zgłoszenie zakończone zatrzymaniem

Niecodzienna interwencja niżańskich policjantów zakończyła się zupełnie inaczej, niż można było się spodziewać. Zamiast potwierdzenia zgłoszenia o groźbach - funkcjonariusze ujawnili, że zgłaszający sam jest osobą poszukiwaną.

25 kwietnia mundurowi z Niska otrzymali zgłoszenie od 55-letniego mieszkańca miejscowości Krzywdy. Mężczyzna twierdził, że został zastraszony przez grupę nieznanych młodych osób. Na miejsce skierowano patrol, który miał wyjaśnić sytuację.

Już w trakcie rozmowy z zawiadamiającym pojawiły się wątpliwości co do przebiegu zdarzenia. Policjanci ustalili, że do żadnych gróźb w rzeczywistości nie doszło, a sam zgłaszający nie potrafił jasno określić, kto miał mu grozić ani w jakich okolicznościach.

Sprawa przybrała jednak nieoczekiwany obrót. Podczas sprawdzania danych mężczyzny w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 55-latek jest poszukiwany. Na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Nisku miał do odbycia karę 102 dni pozbawienia wolności.

Mieszkaniec Krzywd został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. To jednak nie koniec jego problemów - odpowie także za wykroczenie polegające na bezpodstawnym wezwaniu Policji i wywołaniu niepotrzebnej interwencji.

Jak podkreślają funkcjonariusze, każda interwencja angażuje siły i środki, które w tym czasie mogłyby być potrzebne gdzie indziej. Fałszywe zgłoszenia mogą więc nie tylko narazić zgłaszającego na konsekwencje prawne, ale również utrudnić pomoc osobom, które naprawdę jej potrzebują.

