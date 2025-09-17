Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola 17 września 2025

„Fałszerka, LalKara i Rysownik” – nowa wystawa w Galerii „TŁO”

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza w czwartek, 18 września o godz. 17.00 na wernisaż wyjątkowej instalacji artystycznej „Fałszerka, LalKara i Rysownik”. Wystawa, przygotowana przez Magdalenę Kara-Sajek, Paulinę Karę i Filipa Żbika, będzie dostępna dla zwiedzających do 20 października w Galerii „TŁO”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Prezentowane prace z przymrużeniem oka nawiązują do popularnych dzieł sztuki, znanych szerokiej publiczności. Artyści pokazują, jak w świecie multimediów klasyczne obrazy wchodzą w przestrzeń codzienności – od murali po motywy na przedmiotach użytkowych. Tworzą w ten sposób nowe interpretacje i przetworzenia, nadając sztuce świeży, przestrzenny wymiar.

W monstrualnej instalacji Fałszerka z humorem i dystansem wprowadza widza w świat Leonarda, Matejki i Boscha, prezentując przetworzone postaci w formie lalek na płaskich tłach malarskich. LalKara wyciąga postaci z obrazów i przekształca je w przestrzenne lalki artystyczne, umożliwiając obejrzenie ich w trzech wymiarach. Każdy obiekt staje się kadrem mikrospektaklu, będącym efektem autorskiej obserwacji, refleksji i skojarzeń związanych z malarstwem wielkich mistrzów. Dodatkowo dzięki kodom QR dołączonym do prac, odwiedzający mogą zidentyfikować sceny powiązane z oryginalnymi dziełami.

O artystkach:

  • Paulina Kara (ur. 1981 w Nisku) – absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie i UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w lalkarstwie artystycznym, tworzy postaci do animacji poklatkowych, spektakli i instalacji. Jej prace prezentowane były m.in. w Parku Zwierzynieckim, Pałacu Biskupim w Janowie Podlaskim i Pałacu Łochów.

  • Magdalena Kara-Sajek (ur. 1983 w Nisku) – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie i UMCS w Lublinie, dyplom z wyróżnieniem dziekańskim. Tworzy animacje poklatkowe, ilustracje, obrazy i instalacje z wykorzystaniem materiałów naturalnych i przetworzonych. W swojej pracy twórczej koncentruje się na roli kobiety, matki i osobistych doświadczeniach, które przetwarza w formy artystyczne.

Wystawa „Fałszerka, LalKara i Rysownik” to połączenie humoru, refleksji i artystycznej wyobraźni, gdzie fałszerstwo nie jest oszustwem, lalka pozbawiona jest stereotypowego uroku, a rysunek staje się zakodowaną informacją dostępną dzięki smartfonom.

Wernisaż: czwartek, 18 września 2025, godz. 17.00
Miejsce: Galeria „TŁO”, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
Czas trwania wystawy: 18 września – 20 października

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Mieszkańcy czekają, remont trwa. Co dalej z ul. Sandomierską?
Nisko
Mieszkańcy czekają, remont trwa. Co dalej z ul. Sandomierską?
X Stalowowolski Dzień Przedszkolaka – wspólne święto najmłodszych
Stalowa Wola
X Stalowowolski Dzień Przedszkolaka – wspólne święto najmłodszych
Anna Seniuk w Stalowej Woli: wyjątkowy monodram „Księga ziół i nie tylko”
Stalowa Wola
Anna Seniuk w Stalowej Woli: wyjątkowy monodram „Księga ziół i nie tylko”
Koniec przejazdu ul. 1 Sierpnia. Droga tylko dla służb
Stalowa Wola
Koniec przejazdu ul. 1 Sierpnia. Droga tylko dla służb
19-latek był pijany i miał przy sobie narkotyki
Rudnik nad Sanem
19-latek był pijany i miał przy sobie narkotyki
Stalowa Wola mobilizuje się! Szykuje wielkie powitanie strażaka jadącego na zabytkowym bicyklu
Stalowa Wola
Stalowa Wola mobilizuje się! Szykuje wielkie powitanie strażaka jadącego na zabytkowym bicyklu
Granat moździerzowy obok przejazdu kolejowego w Kłyżowie
Stalowa Wola
Granat moździerzowy obok przejazdu kolejowego w Kłyżowie
Edukacja zdrowotna. Dlaczego warto się przyjrzeć, zanim powiesz nie?
Stalowa Wola
Edukacja zdrowotna. Dlaczego warto się przyjrzeć, zanim powiesz nie?
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu