„Fałszerka, LalKara i Rysownik” – nowa wystawa w Galerii „TŁO”

Prezentowane prace z przymrużeniem oka nawiązują do popularnych dzieł sztuki, znanych szerokiej publiczności. Artyści pokazują, jak w świecie multimediów klasyczne obrazy wchodzą w przestrzeń codzienności – od murali po motywy na przedmiotach użytkowych. Tworzą w ten sposób nowe interpretacje i przetworzenia, nadając sztuce świeży, przestrzenny wymiar.

W monstrualnej instalacji Fałszerka z humorem i dystansem wprowadza widza w świat Leonarda, Matejki i Boscha, prezentując przetworzone postaci w formie lalek na płaskich tłach malarskich. LalKara wyciąga postaci z obrazów i przekształca je w przestrzenne lalki artystyczne, umożliwiając obejrzenie ich w trzech wymiarach. Każdy obiekt staje się kadrem mikrospektaklu, będącym efektem autorskiej obserwacji, refleksji i skojarzeń związanych z malarstwem wielkich mistrzów. Dodatkowo dzięki kodom QR dołączonym do prac, odwiedzający mogą zidentyfikować sceny powiązane z oryginalnymi dziełami.

O artystkach:

Paulina Kara (ur. 1981 w Nisku) – absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie i UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w lalkarstwie artystycznym, tworzy postaci do animacji poklatkowych, spektakli i instalacji. Jej prace prezentowane były m.in. w Parku Zwierzynieckim, Pałacu Biskupim w Janowie Podlaskim i Pałacu Łochów.

Magdalena Kara-Sajek (ur. 1983 w Nisku) – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie i UMCS w Lublinie, dyplom z wyróżnieniem dziekańskim. Tworzy animacje poklatkowe, ilustracje, obrazy i instalacje z wykorzystaniem materiałów naturalnych i przetworzonych. W swojej pracy twórczej koncentruje się na roli kobiety, matki i osobistych doświadczeniach, które przetwarza w formy artystyczne.

Wystawa „Fałszerka, LalKara i Rysownik” to połączenie humoru, refleksji i artystycznej wyobraźni, gdzie fałszerstwo nie jest oszustwem, lalka pozbawiona jest stereotypowego uroku, a rysunek staje się zakodowaną informacją dostępną dzięki smartfonom.

Wernisaż: czwartek, 18 września 2025, godz. 17.00

Miejsce: Galeria „TŁO”, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Czas trwania wystawy: 18 września – 20 października