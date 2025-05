Exit poll – czy ten sondaż jest wiarygodny?

Wynikają one głównie z tego, że nie wszyscy ankietowani wyborcy odpowiadają zgodnie z prawdą, na kogo oddali swój głos i ukrywają swe faktyczne preferencje.

Dodatkowo zdarza się, że ankieterzy otrzymują zazwyczaj około 10 proc. odmów wzięcia udziału w badaniu. Są one doliczane szacunkowo na podstawie modeli matematycznych opracowanych przez firmę prowadzącą sondaż, na podstawie wiedzy o preferencjach wyborczych poszczególnych grup demograficznych.

Tak czy inaczej, błąd pomiaru sondażu exit pool może wynieść nawet do 2, a w niektórych przypadkach nawet do 3 punktów procentowych.

Late poll – co to za sondaż?

Bardziej dokładne będą wyniki late poll. Te pomiary są przeprowadzane kilka godzin po zamknięciu lokali wyborczych i opierają się na już opublikowanych przez obwodowe komisje wyborcze wynikach, po podliczeniu wszystkich głosów i wywieszeniu ich do wiadomości publicznej. Zazwyczaj są one publikowane w nocy lub we wczesnych godzinach porannych w dniu po głosowaniu.

Najwcześniejsze rezultaty tego badania pojawiają się około godziny 1-2 w nocy i obejmują około 50 proc. obwodowych komisji wyborczych. Drugi taki sondaż jest zazwyczaj publikowany nad ranem, w poniedziałek, i obejmuje wówczas nawet 90 proc. obwodowych komisji wyborczych.