Stalowa Wola 14 listopada 2025

Ewa Woynarowska – portret niezwykłej artystki. Jej benefis już jutro!

15 listopada w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbędzie się benefis Ewy Woynarowskiej – artystki, pedagog, chórmistrzyni, animatorki kultury i osoby, która od czterech dekad współtworzy muzyczną tożsamość naszego miasta. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18.00 w sali widowiskowej MDK.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

To uroczystość, która będzie nie tylko świętem jej dorobku, ale też pełnym wzruszeń spotkaniem z tymi, którzy na różnych etapach życia mieli szczęście z nią pracować, śpiewać i tworzyć.

Sylwetka Ewy Woynarowskiej – edukacja, która stała się fundamentem artystycznej drogi

Ewa Woynarowska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie w 1996 roku ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego z dyplomem z wyróżnieniem. Swój warsztat chórmistrzowski poszerzyła na Podyplomowych Studiach Chórmistrzowskich Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2004).

W 1998 roku zdobyła I Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich w Gdańsku za monografię Festiwal Młodzi Muzycy Młodemu Miastu. W 2000 roku otrzymała Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozwoliło jej przygotować książkę o legendarnych festiwalach MMMM z lat 1975–1980. Publikacja ukazała się w 2018 roku dzięki wsparciu MDK.

Swoje umiejętności stale poszerzała na licznych warsztatach i seminariach w Częstochowie, Legnicy, Gdańsku i Warszawie.

Zawodowa droga pełna pasji - nauczycielka z powołania i twórczyni wielu artystycznych inicjatyw

Od 1985 roku Ewa Woynarowska związana jest z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Stalowej Woli, gdzie jako nauczycielka z powołania wychowała kolejne pokolenia młodych muzyków. Przez dwie dekady – w latach 1995–2015 – prowadziła w SP nr 12 Studio Ekspresji Dziecięcej, które stało się kuźnią talentów zdobywających później nagrody w prestiżowych konkursach muzycznych.

Równolegle przez ponad trzydzieści lat współpracowała z Miejskim Domem Kultury jako konsultant muzyczny, akompaniator, projektantka kostiumów i rekwizytów. Tworzyła oprawy muzyczne i sceniczne Teatru OKNA, współpracowała z Chórem Kameralnym, zespołem tanecznym Mali Lasowiacy, a na scenie pojawiała się również jako aktorka w Teatrze Lalkowym „Przytulanka”.

Od 2002 roku do września tego roku prowadziła Studio Wokalne VIVO w Spółdzielczym Domu Kultury, kształcąc kolejne pokolenia wokalistów.

W 2008 roku objęła funkcję dyrygenta Chóru Gaude Vitae – zespołu seniorów, który pod jej batutą stał się jedną z najbardziej utytułowanych grup chóralnych w Polsce, zdobywając wyróżnienia i nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych.

Od 2015 roku pracuje w Społecznej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli, a od 2020 roku pełni funkcję dyrektora tej placówki, łącząc pracę edukacyjną z artystyczną i organizacyjną.

Nagrody i wyróżnienia – lata docenionej pracy

Ewa Woynarowska odebrała wiele prestiżowych wyróżnień, m.in.:

  • 2011 – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

  • 2013 – „Twórca – Osobowość Roku 2012”

  • 2016 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

  • 2017 – Nagroda „Gałązka Sosny”

  • 2017 – Wyróżnienie dla Najlepszego Dyrygenta – Juwenalia III Wieku

W 2024 roku otrzymała także tytuł Zasłużonej dla Miasta Stalowej Woli.

Chór Gaude Vitae – wizytówka Stalowej Woli

Pod kierunkiem Woynarowskiej chór Gaude Vitae zdobył imponującą liczbę nagród – Grand Prix, Złote i Srebrne Dyplomy na festiwalach w Polsce i za granicą.

Zespół odnosił sukcesy na takich wydarzeniach jak:
ARS Włocławek, Varsovia Cantat, Gaude Cantem, Canco Mediterrania (Hiszpania), Międzynarodowy Festiwal Kolęd w Rzeszowie i wielu innych.

W ostatnich latach chór koncertował także podczas prestiżowych wydarzeń, m.in. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz, Międzynarodowego Festiealu Muzycznego w Rozwadowie czy festiwali w Chorwacji.

Sukcesy solistów – młode talenty prowadzone przez Woynarowską

Uczniowie Ewy Woynarowskiej zdobywali nagrody I i II stopnia oraz Grand Prix podczas konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Triumfowali m.in. w:
Wygraj Sukces, Festiwalach Kolęd i Pastorałek, konkursach jazzowych, konkursach piosenki aktorskiej, a także prestiżowych konkursach online.

Jej uczniowie na wielkich scenach – od MDK do telewizji

Wychowankowie Ewy Woynarowskiej występowali w najpopularniejszych programach muzycznych:

  • Szansa na sukces – Karolina Głąb, Agnieszka Stach, Joanna Rybak

  • Mam Talent – Aleksandra Kuśmider, Olivia Hausner (finał 2024)

  • Voice of Poland – Paulina Kopeć

  • Voice Kids – Emilia Piątkowska

To tylko część listy, która pokazuje, jak szerokie skrzydła dostają jej uczniowie.

Benefis – wieczór wdzięczności, muzyki i emocji

Koncert „Dalszy ciąg każdy sam sobie dośpiewa. Słowem: Ewa” będzie okazją, by podsumować ponad 40 lat działalności artystki, która zmieniła muzyczny krajobraz Stalowej Woli.

To wyraz wdzięczności za:

  • setki koncertów,

  • dziesiątki nagrodzonych chórzystów i solistów,

  • tysiące godzin pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami,

  • współtworzenie kultury miasta na wielu poziomach.

Program benefisu – kto wystąpi na scenie?

Podczas jutrzejszego benefisu wystąpią artyści wszystkich pokoleń:

Wokaliści:
Olivia Hausner, Emma Herdzik, Joanna Herdzik-Kuca, Kacper Jocek, Natalia Siek oraz wokaliści Studia VIVO

Instrumentalistka:
Joanna Rybak – skrzypce

Chóry:
Chór Kameralny
Chór Lasowiacy
Chór Gaude Vitae
Chór Puellarum Cantus
Chór Mały Cantus

Pedagodzy i uczniowie PSM:
Monika Kuca – kierownictwo muzyczne, fortepian
Ryszard Marchewka – fortepian
Marek Sękiel – trąbka
Przemysław Wójcik – perkusja
Victor Czuliński – akordeon
Antoni Polnicki – puzon

Zespół muzyczny Kacpra Jocka:
Dominik Boś, Zuzanna Krawiec, Paulina Misztal, Jakub Buczyński, Alicja Wermińska, Noemi Zarosa, Maja Niekurzak, Weronika Cygan, Magdalena Kak, Amelia Buczyńska, Hanna Kępa, Piotr Bałut

Uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej

Pozostali artyści:
Zespół Contradanza
Rafał Latawiec i przyjaciele
Justyna Sobkiewicz-Skrzypek i Radek Kutyła
Zespół „Stalowianki”
Zespół Tańca Estradowego „Volta”
Teatr Tańca „Flow”

Prowadzenie:
Monika Janik-Hussakowska

Informacja dla widzów – jak wejść na koncert?

Wstęp odbywa się za zaproszeniami, jednak organizatorzy przewidują, że kilka minut przed rozpoczęciem wpuszczane będą osoby bez zaproszeń – o ile pozostaną wolne miejsca.

Benefis Ewy Woynarowskiej będzie wyjątkowym podsumowaniem jej pracy, obecności i wpływu na kolejne pokolenia mieszkańców Stalowej Woli.
To wieczór wdzięczności — taki, którego „dalszy ciąg każdy sam sobie dośpiewa”.

