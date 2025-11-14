To uroczystość, która będzie nie tylko świętem jej dorobku, ale też pełnym wzruszeń spotkaniem z tymi, którzy na różnych etapach życia mieli szczęście z nią pracować, śpiewać i tworzyć.
Sylwetka Ewy Woynarowskiej – edukacja, która stała się fundamentem artystycznej drogi
Ewa Woynarowska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie w 1996 roku ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego z dyplomem z wyróżnieniem. Swój warsztat chórmistrzowski poszerzyła na Podyplomowych Studiach Chórmistrzowskich Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2004).
W 1998 roku zdobyła I Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich w Gdańsku za monografię Festiwal Młodzi Muzycy Młodemu Miastu. W 2000 roku otrzymała Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozwoliło jej przygotować książkę o legendarnych festiwalach MMMM z lat 1975–1980. Publikacja ukazała się w 2018 roku dzięki wsparciu MDK.
Swoje umiejętności stale poszerzała na licznych warsztatach i seminariach w Częstochowie, Legnicy, Gdańsku i Warszawie.
Zawodowa droga pełna pasji - nauczycielka z powołania i twórczyni wielu artystycznych inicjatyw
Od 1985 roku Ewa Woynarowska związana jest z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Stalowej Woli, gdzie jako nauczycielka z powołania wychowała kolejne pokolenia młodych muzyków. Przez dwie dekady – w latach 1995–2015 – prowadziła w SP nr 12 Studio Ekspresji Dziecięcej, które stało się kuźnią talentów zdobywających później nagrody w prestiżowych konkursach muzycznych.
Równolegle przez ponad trzydzieści lat współpracowała z Miejskim Domem Kultury jako konsultant muzyczny, akompaniator, projektantka kostiumów i rekwizytów. Tworzyła oprawy muzyczne i sceniczne Teatru OKNA, współpracowała z Chórem Kameralnym, zespołem tanecznym Mali Lasowiacy, a na scenie pojawiała się również jako aktorka w Teatrze Lalkowym „Przytulanka”.
Od 2002 roku do września tego roku prowadziła Studio Wokalne VIVO w Spółdzielczym Domu Kultury, kształcąc kolejne pokolenia wokalistów.
W 2008 roku objęła funkcję dyrygenta Chóru Gaude Vitae – zespołu seniorów, który pod jej batutą stał się jedną z najbardziej utytułowanych grup chóralnych w Polsce, zdobywając wyróżnienia i nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych.
Od 2015 roku pracuje w Społecznej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli, a od 2020 roku pełni funkcję dyrektora tej placówki, łącząc pracę edukacyjną z artystyczną i organizacyjną.
Nagrody i wyróżnienia – lata docenionej pracy
Ewa Woynarowska odebrała wiele prestiżowych wyróżnień, m.in.:
-
2011 – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
-
2013 – „Twórca – Osobowość Roku 2012”
-
2016 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
-
2017 – Nagroda „Gałązka Sosny”
-
2017 – Wyróżnienie dla Najlepszego Dyrygenta – Juwenalia III Wieku
W 2024 roku otrzymała także tytuł Zasłużonej dla Miasta Stalowej Woli.
Chór Gaude Vitae – wizytówka Stalowej Woli
Pod kierunkiem Woynarowskiej chór Gaude Vitae zdobył imponującą liczbę nagród – Grand Prix, Złote i Srebrne Dyplomy na festiwalach w Polsce i za granicą.
Zespół odnosił sukcesy na takich wydarzeniach jak:
ARS Włocławek, Varsovia Cantat, Gaude Cantem, Canco Mediterrania (Hiszpania), Międzynarodowy Festiwal Kolęd w Rzeszowie i wielu innych.
W ostatnich latach chór koncertował także podczas prestiżowych wydarzeń, m.in. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz, Międzynarodowego Festiealu Muzycznego w Rozwadowie czy festiwali w Chorwacji.
Sukcesy solistów – młode talenty prowadzone przez Woynarowską
Uczniowie Ewy Woynarowskiej zdobywali nagrody I i II stopnia oraz Grand Prix podczas konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Triumfowali m.in. w:
Wygraj Sukces, Festiwalach Kolęd i Pastorałek, konkursach jazzowych, konkursach piosenki aktorskiej, a także prestiżowych konkursach online.
Jej uczniowie na wielkich scenach – od MDK do telewizji
Wychowankowie Ewy Woynarowskiej występowali w najpopularniejszych programach muzycznych:
-
Szansa na sukces – Karolina Głąb, Agnieszka Stach, Joanna Rybak
-
Mam Talent – Aleksandra Kuśmider, Olivia Hausner (finał 2024)
-
Voice of Poland – Paulina Kopeć
-
Voice Kids – Emilia Piątkowska
To tylko część listy, która pokazuje, jak szerokie skrzydła dostają jej uczniowie.
Benefis – wieczór wdzięczności, muzyki i emocji
Koncert „Dalszy ciąg każdy sam sobie dośpiewa. Słowem: Ewa” będzie okazją, by podsumować ponad 40 lat działalności artystki, która zmieniła muzyczny krajobraz Stalowej Woli.
To wyraz wdzięczności za:
-
setki koncertów,
-
dziesiątki nagrodzonych chórzystów i solistów,
-
tysiące godzin pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami,
-
współtworzenie kultury miasta na wielu poziomach.
Program benefisu – kto wystąpi na scenie?
Podczas jutrzejszego benefisu wystąpią artyści wszystkich pokoleń:
Wokaliści:
Olivia Hausner, Emma Herdzik, Joanna Herdzik-Kuca, Kacper Jocek, Natalia Siek oraz wokaliści Studia VIVO
Instrumentalistka:
Joanna Rybak – skrzypce
Chóry:
Chór Kameralny
Chór Lasowiacy
Chór Gaude Vitae
Chór Puellarum Cantus
Chór Mały Cantus
Pedagodzy i uczniowie PSM:
Monika Kuca – kierownictwo muzyczne, fortepian
Ryszard Marchewka – fortepian
Marek Sękiel – trąbka
Przemysław Wójcik – perkusja
Victor Czuliński – akordeon
Antoni Polnicki – puzon
Zespół muzyczny Kacpra Jocka:
Dominik Boś, Zuzanna Krawiec, Paulina Misztal, Jakub Buczyński, Alicja Wermińska, Noemi Zarosa, Maja Niekurzak, Weronika Cygan, Magdalena Kak, Amelia Buczyńska, Hanna Kępa, Piotr Bałut
Uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej
Pozostali artyści:
Zespół Contradanza
Rafał Latawiec i przyjaciele
Justyna Sobkiewicz-Skrzypek i Radek Kutyła
Zespół „Stalowianki”
Zespół Tańca Estradowego „Volta”
Teatr Tańca „Flow”
Prowadzenie:
Monika Janik-Hussakowska
Informacja dla widzów – jak wejść na koncert?
Wstęp odbywa się za zaproszeniami, jednak organizatorzy przewidują, że kilka minut przed rozpoczęciem wpuszczane będą osoby bez zaproszeń – o ile pozostaną wolne miejsca.
Benefis Ewy Woynarowskiej będzie wyjątkowym podsumowaniem jej pracy, obecności i wpływu na kolejne pokolenia mieszkańców Stalowej Woli.
To wieczór wdzięczności — taki, którego „dalszy ciąg każdy sam sobie dośpiewa”.
