Ewa Strusińska i Cavatina Philharmonic Orchestra. Koncert w Stalowej Woli

W niedzielę 3 maja w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbędzie się koncert muzyki klasycznej pod batutą Ewy Strusińskiej. Na scenie wystąpi Cavatina Philharmonic Orchestra - jeden z najmłodszych i dynamicznie rozwijających się zespołów symfonicznych w Polsce. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 18 w sali widowiskowej.

Ewa Strusińska to polsko-brytyjska dyrygentka symfoniczno-operowa, współpracująca z wieloma renomowanymi orkiestrami na świecie. W swojej karierze prowadziła zespoły m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, krajach skandynawskich i RPA, a także w najważniejszych instytucjach muzycznych w Polsce. Była pierwszą kobietą na stanowisku dyrygenta asystenta w historii Wielkiej Brytanii oraz pierwszą Polką pełniącą tę funkcję poza krajem.

W latach 2018–2024 była generalną dyrektor muzyczną Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau oraz dyrektor muzyczną Neue Lausitzer Philharmonie. Wcześniej związana była m.in. z Filharmonią Szczecińską. Jest finalistką i laureatką Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Gustava Mahlera w Bambergu.

Cavatina Philharmonic Orchestra to zespół działający przy Cavatina Hall w Bielsku-Białej. Orkiestra skupia muzyków z Polski i zagranicy, a jej repertuar obejmuje zarówno klasykę, jak i projekty łączące różne gatunki muzyczne. Zespół regularnie koncertuje, współpracując z uznanymi dyrygentami i solistami.

Koncert w MDK będzie okazją do wysłuchania muzyki klasycznej w wykonaniu uznanej dyrygentki oraz orkiestry o rosnącej pozycji na scenie muzycznej.

Bilety kosztują 120 zł (normalny) oraz 90 zł (ulgowy). Wejściówki ulgowe dostępne są wyłącznie w kasie MDK po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

