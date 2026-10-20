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Stalowa Wola 20 października 2026

Ewa i Jakub Podlodowscy opowiedzą o swoich wystawach

W niedzielę, 25 października, w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli odbędzie się oprowadzanie autorskie po wystawach Ewy Podlodowskiej „Dekoratorium” i Jakuba Podlodowskiego „Upadłe ideały”. Spotkanie poprowadzą sami artyści.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Będzie to okazja, by poznać inspiracje twórców, dowiedzieć się więcej o ich pracach i przyjrzeć się procesowi powstawania obrazów.

Wystawa „Dekoratorium” Ewy Podlodowskiej opiera się na ornamentyce, rytmie i powtarzalnych formach. Artystka czerpie inspiracje z natury, łącząc bogactwo detali z dekoracyjnym charakterem kompozycji.

Z kolei Jakub Podlodowski w cyklu „Upadłe ideały”, inspirowanym powieścią George’a Orwella „Folwark zwierzęcy”, podejmuje temat władzy, manipulacji i odchodzenia od pierwotnych wartości. Jego prace skłaniają do refleksji nad przemianami społecznymi i powtarzalnością historii.

Oprowadzanie rozpocznie się o godz. 16.00 w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego przy ul. Rozwadowskiej 12 w Stalowej Woli. Wstęp jest bezpłatny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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